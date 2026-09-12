Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters

$44.5551.76
ukenru
13:28 • 10838 перегляди
СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогомVideo
13:15 • 12010 перегляди
пєсков запросив Зеленського до москви замість зустрічі з путіним на G20 у Маямі
13:04 • 9872 перегляди
росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потягVideo
12:18 • 13397 перегляди
Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світуPhoto
11:32 • 15654 перегляди
росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
10:47 • 15700 перегляди
У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі
10:38 • 13059 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління та сховища ударних дронів рф на окупованих територіях
10:15 • 12096 перегляди
Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський
12 вересня, 08:59 • 15243 перегляди
На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 13
12 вересня, 08:52 • 14286 перегляди
Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
91%
751мм
Популярнi новини
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo12 вересня, 05:01 • 22675 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW12 вересня, 06:18 • 15059 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 24430 перегляди
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 25521 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 14781 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 25534 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 58001 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 59803 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 80385 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 89789 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мухаммед ібн Салман
Ханно Певкур
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Іран
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12:30 • 7826 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт10:44 • 10574 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 14806 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 24459 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 38189 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Ракетний комплекс "Панцир"
Мі-8
The Times
Соціальна мережа

Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Хусити захопили острів Перім і посилили контроль над Баб-ель-Мандебом. Саудівська Аравія попросила США про допомогу, але отримала лише розвіддані.

Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters

Стрімкий наступ підтримуваних Іраном хуситів у Ємені дозволив їм посилити контроль над стратегічною протокою Баб-ель-Мандеб та створив нову проблему для США на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Хусити просунулися на південь уздовж узбережжя Ємену і в п'ятницю досягли острова Перім, розташованого посеред протоки між Єменом та Африкою. Це посилило їхню здатність перекривати один із ключових маршрутів між Червоним морем та Індійським океаном.

Саудівський кронпринц просив Трампа про військову допомогу проти хуситів, але отримав відмову – Reuters12.09.26, 10:13 • 2886 переглядiв

Ситуація особливо небезпечна для Саудівської Аравії, яка після фактичного закриття Ормузької протоки через війну перенаправила значну частину експорту нафти через порти Червоного моря. Таким чином, Тегеран через союзних хуситів отримує потенційний важіль впливу і на другий ключовий енергетичний коридор регіону.

"Хусити зруйнували план Трампа"

За оцінкою старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Стівена Вертхайма, наступ хуситів поставив Вашингтон перед складним вибором.

Лише кілька тижнів тому Трамп обрав стратегію тиску на економіку Ірану, водночас утримуючи військовий конфлікт на рівні, занадто низькому, щоб тиснути на американську економіку. Хусити зруйнували план Трампа

– заявив Вертхайм.

США не зацікавлені в закритті Баб-ель-Мандебської протоки, оскільки це може ще більше підвищити ціни на енергоносії та порушити світову торгівлю. Водночас пряме втручання означало б відкриття для американських військових ще одного напрямку бойових дій на тлі війни з Іраном.

За даними Reuters, саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман у четвер зателефонував Трампу та попросив США про військову допомогу проти хуситів. Вашингтон відповів, що поки не планує прямого втручання, але погодився надавати Саудівській Аравії розвідувальні дані.

Хусити просили США не атакувати їх на тлі загострення на Близькому Сході – Трамп12.09.26, 15:57 • 1682 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Мухаммед ібн Салман
Reuters
Дональд Трамп
Африка
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен