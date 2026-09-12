Хусити взяли під контроль стратегічну протоку та зруйнували план Трампа щодо Ірану – Reuters

Стрімкий наступ підтримуваних Іраном хуситів у Ємені дозволив їм посилити контроль над стратегічною протокою Баб-ель-Мандеб та створив нову проблему для США на тлі війни з Іраном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Хусити просунулися на південь уздовж узбережжя Ємену і в п'ятницю досягли острова Перім, розташованого посеред протоки між Єменом та Африкою. Це посилило їхню здатність перекривати один із ключових маршрутів між Червоним морем та Індійським океаном.

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Ситуація особливо небезпечна для Саудівської Аравії, яка після фактичного закриття Ормузької протоки через війну перенаправила значну частину експорту нафти через порти Червоного моря. Таким чином, Тегеран через союзних хуситів отримує потенційний важіль впливу і на другий ключовий енергетичний коридор регіону.

"Хусити зруйнували план Трампа"

За оцінкою старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Стівена Вертхайма, наступ хуситів поставив Вашингтон перед складним вибором.

Лише кілька тижнів тому Трамп обрав стратегію тиску на економіку Ірану, водночас утримуючи військовий конфлікт на рівні, занадто низькому, щоб тиснути на американську економіку. Хусити зруйнували план Трампа – заявив Вертхайм.

США не зацікавлені в закритті Баб-ель-Мандебської протоки, оскільки це може ще більше підвищити ціни на енергоносії та порушити світову торгівлю. Водночас пряме втручання означало б відкриття для американських військових ще одного напрямку бойових дій на тлі війни з Іраном.

За даними Reuters, саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман у четвер зателефонував Трампу та попросив США про військову допомогу проти хуситів. Вашингтон відповів, що поки не планує прямого втручання, але погодився надавати Саудівській Аравії розвідувальні дані.

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