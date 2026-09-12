Хусити просили США не атакувати їх на тлі загострення на Близькому Сході – Трамп

Підтримувані Іраном хусити звернулися до США з проханням не завдавати по них ударів та дали зрозуміти, що не хочуть прямого протистояння з Вашингтоном. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Хусити подзвонили нам, і вони не хочуть з нами воювати. Вони не хочуть, щоб ми переслідували їх. Вони б набагато більше хотіли, щоб ми не були втягнуті – сказав Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мікелем Мартіном у Дубліні.

Заява пролунала на тлі загострення бойових дій між хуситами та підтримуваними Саудівською Аравією єменськими силами. Останніми днями в регіоні також фіксували атаки на енергетичні об'єкти та ракетні удари по південно-західній частині Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія просила США втрутитися

Раніше Axios із посиланням на американських чиновників повідомляв, що саудівський кронпринц Мухаммед бін Салман двічі телефонував Трампу та просив США завдати ударів по хуситах. Американський президент підтвердив розмову, але не розкрив її деталей.

Я можу просто сказати, що все буде чудово. Це буде дуже добре – заявив Трамп.

Хусити тим часом намагаються просунутися до єменського портового міста Моха поблизу стратегічно важливої протоки Баб-ель-Мандеб. Загострення в цьому районі посилює побоювання щодо безпеки міжнародного судноплавства та постачання енергоносіїв.

Трамп також заявив, що вважає Іран відповідальним за атаку, після якої Саудівська Аравія призупинила роботу нафтопроводу "Схід-Захід". Водночас саудівське МЗС повідомляло, що удар по трубопроводу здійснили дрони, запущені з території Іраку.

Саудівський кронпринц просив Трампа про військову допомогу проти хуситів, але отримав відмову – Reuters