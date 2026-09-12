Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп

Поддерживаемые Ираном хуситы обратились к США с просьбой не наносить по ним удары и дали понять, что не хотят прямого противостояния с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хуситы позвонили нам, и они не хотят с нами воевать. Они не хотят, чтобы мы преследовали их. Они гораздо больше хотели бы, чтобы мы не были вовлечены — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Заявление прозвучало на фоне обострения боевых действий между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией йеменскими силами. В последние дни в регионе также фиксировались атаки на энергетические объекты и ракетные удары по юго-западной части Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия просила США вмешаться

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман дважды звонил Трампу и просил США нанести удары по хуситам. Американский президент подтвердил разговор, но не раскрыл его деталей.

Я могу просто сказать, что всё будет великолепно. Это будет очень хорошо — заявил Трамп.

Тем временем хуситы пытаются продвинуться к йеменскому портовому городу Моха вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Обострение в этом районе усиливает опасения по поводу безопасности международного судоходства и поставок энергоносителей.

Трамп также заявил, что считает Иран ответственным за атаку, после которой Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток—Запад". В то же время саудовский МИД сообщал, что удар по трубопроводу нанесли беспилотники, запущенные с территории Ирака.

Саудовский кронпринц просил Трампа о военной помощи против хуситов, но получил отказ — Reuters