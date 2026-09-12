Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что хуситы не хотят прямой войны с США и просили не атаковать их. Саудовская Аравия призвала Вашингтон вмешаться.
Поддерживаемые Ираном хуситы обратились к США с просьбой не наносить по ним удары и дали понять, что не хотят прямого противостояния с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Хуситы позвонили нам, и они не хотят с нами воевать. Они не хотят, чтобы мы преследовали их. Они гораздо больше хотели бы, чтобы мы не были вовлечены
Заявление прозвучало на фоне обострения боевых действий между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией йеменскими силами. В последние дни в регионе также фиксировались атаки на энергетические объекты и ракетные удары по юго-западной части Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия просила США вмешаться
Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман дважды звонил Трампу и просил США нанести удары по хуситам. Американский президент подтвердил разговор, но не раскрыл его деталей.
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Тем временем хуситы пытаются продвинуться к йеменскому портовому городу Моха вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Обострение в этом районе усиливает опасения по поводу безопасности международного судоходства и поставок энергоносителей.
Трамп также заявил, что считает Иран ответственным за атаку, после которой Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток—Запад". В то же время саудовский МИД сообщал, что удар по трубопроводу нанесли беспилотники, запущенные с территории Ирака.
Саудовский кронпринц просил Трампа о военной помощи против хуситов, но получил отказ — Reuters12.09.26, 10:13 • 2742 просмотра