Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп

$44.5551.76
ukenru
13:28 • 1260 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
13:15 • 3676 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
13:04 • 5194 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12:18 • 11110 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
11:32 • 13860 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 14718 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
10:38 • 12268 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
10:15 • 11641 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 14946 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 13965 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.2м/с
90%
748мм
Популярные новости
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 21943 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo12 сентября, 05:01 • 20959 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW12 сентября, 06:18 • 13414 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21412 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22085 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22088 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 55932 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 57880 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 78444 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 88093 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12:30 • 4226 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 8084 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 12541 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21413 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 36979 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
BFM TV
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot

Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Трамп заявил, что хуситы не хотят прямой войны с США и просили не атаковать их. Саудовская Аравия призвала Вашингтон вмешаться.

Хуситы просили США не атаковать их на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — Трамп

Поддерживаемые Ираном хуситы обратились к США с просьбой не наносить по ним удары и дали понять, что не хотят прямого противостояния с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Хуситы позвонили нам, и они не хотят с нами воевать. Они не хотят, чтобы мы преследовали их. Они гораздо больше хотели бы, чтобы мы не были вовлечены

— сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Заявление прозвучало на фоне обострения боевых действий между хуситами и поддерживаемыми Саудовской Аравией йеменскими силами. В последние дни в регионе также фиксировались атаки на энергетические объекты и ракетные удары по юго-западной части Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия просила США вмешаться

Ранее Axios со ссылкой на американских чиновников сообщал, что саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман дважды звонил Трампу и просил США нанести удары по хуситам. Американский президент подтвердил разговор, но не раскрыл его деталей.

Я могу просто сказать, что всё будет великолепно. Это будет очень хорошо

— заявил Трамп.

Тем временем хуситы пытаются продвинуться к йеменскому портовому городу Моха вблизи стратегически важного пролива Баб-эль-Мандеб. Обострение в этом районе усиливает опасения по поводу безопасности международного судоходства и поставок энергоносителей.

Трамп также заявил, что считает Иран ответственным за атаку, после которой Саудовская Аравия приостановила работу нефтепровода "Восток—Запад". В то же время саудовский МИД сообщал, что удар по трубопроводу нанесли беспилотники, запущенные с территории Ирака.

Саудовский кронпринц просил Трампа о военной помощи против хуситов, но получил отказ — Reuters12.09.26, 10:13 • 2742 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Республика Ирландия
Мохаммед бин Салман
Bloomberg L.P.
Ирак
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен