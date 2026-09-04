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"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ

Киев • УНН

 • 6286 просмотра

Уиткофф и Кушнер планировали посетить москву и Киев 5–6 сентября. Из-за опасений Уиткоффа дату поездки в Украину обсуждают.

"Уиткофф испугался": первая поездка посланников Трампа в Киев под вопросом, обсуждения продолжаются - СМИ

Посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планировали посетить москву и Киев 5–6 сентября, но Уиткофф "начал пугаться". Это побудило к обсуждению альтернативных планов. Об этом со ссылкой на человека, знакомого с этим вопросом, 4 сентября сообщил Kyiv Independent, передаёт УНН.

Детали

"россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чувствителен к российским настроениям", — сказал источник.

"Им там говорят, что это опасно", — добавил источник.

В то же время источник Reuters, знакомый с этим вопросом, указал, что "обсуждение поездки американских переговорщиков в Украину продолжается, и команды говорили о 6 сентября как о возможной дате".

Контекст

Ещё в июле сообщалось, что специальный посланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер договорились впервые посетить Киев в рамках мирных усилий по прекращению войны.

В конце августа отмечалось, что визит Уиткоффа и Кушнера в Украину на фоне усиления ракетных и дроновых атак рф на Киев отложили, но не отменили.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября подтвердил, что в ближайшие дни может состояться визит спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, но сначала они посетят Москву.

Глава МИД Украины Андрей Сибига 3 сентября анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях по завершению войны рф против Украины, с возвращением активной политико-дипломатической фазы, но отметил, что достичь этого без участия американской стороны нереалистично. 

4 сентября источник росСМИ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят россию и Украину в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября.

Юлия Шрамко

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