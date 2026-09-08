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Винищувач наступного покоління для ВМС США - Пентагон невдовзі може назвати виробника

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

Boeing і Northrop Grumman змагаються за контракт на F/A-XX вартістю десятки мільярдів доларів. Перші літаки очікують у 2030-х.

Винищувач наступного покоління для ВМС США - Пентагон невдовзі може назвати виробника

Пентагон визначився з компанією, яка вироблятиме палубний винищувач-невидимку нового покоління для ВМС США; про переможця може бути оголошено найближчими тижнями або навіть раніше. Про це Reuters повідомили два джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.

Деталі

За контракт борються компанії Boeing (BA.N) та Northrop Grumman (NOC.N); судячи з масштабів аналогічних програм у минулому, вартість цього проєкту за весь період його реалізації може обчислюватись десятками мільярдів доларів.

Програма, яка поки що не має офіційної назви (у документах вона фігурує як F/A-XX), протягом багатьох років стикалася із затримками та суперечками про фінансування. Деякі представники Пентагону пропонували відкласти її реалізацію на строк до трьох років, посилаючись на побоювання щодо технічних можливостей та надійності ланцюжків постачання. Однак Конгрес наполягав на продовженні робіт, виділивши 750 мільйонів доларів на проєкт F/A-XX у рамках масштабного закону про зниження податків та бюджетних витрат, прийнятого у 2025 році, а також передбачивши ще 1,4 мільярда доларів на 2026 фінансовий рік.

Додамо

На тлі того, як Китай стрімко розгортає передові бойові літаки, зокрема ті, які Пекін класифікує як техніку шостого покоління, ціна зволікання вкрай висока. За словами представника влади США, затримка може залишити ВМС без сучасного винищувача, здатного діяти з авіаносцями у 2030-х роках і наступного періоду, що потенційно підірве здатність флоту проектувати силу в умовах протидії противника.

Представник Пентагону заявив: "Ми продовжуємо роботу щодо укладання контракту на створення F/A-XX у найближчому майбутньому. Наразі додаткової інформації немає".

Цей палубний винищувач стане ключовим елементом системи "Повітряне панування нового покоління" (Next Generation Air Dominance) ВМС США і повинен буде замінити парк літаків F/A-18E/F Super Hornet, що застарівають, що знаходяться в експлуатації з 1990-х років.

Очікується, що новий літак матиме покращені характеристики малопомітності, збільшену дальність і тривалість польоту, а також можливість інтеграції з безпілотними бойовими літальними апаратами та корабельними системами ППО. Надходження перших серійних зразків на озброєння очікується в 2030-х роках, при цьому літаки F/A-18, як передбачається, залишаться в строю до 2040-х років.

Антоніна Туманова

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