Истребитель следующего поколения для ВМС США — Пентагон вскоре может назвать производителя

Пентагон определился с компанией, которая будет производить палубный истребитель-невидимку нового поколения для ВМС США; о победителе может быть объявлено в ближайшие недели или даже раньше. Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с ситуацией, передает УНН.

Детали

За контракт борются компании Boeing (BA.N) и Northrop Grumman (NOC.N); судя по масштабам аналогичных программ в прошлом, стоимость этого проекта за весь период его реализации может исчисляться десятками миллиардов долларов.

Программа, которая пока не имеет официального названия (в документах она фигурирует как F/A-XX), в течение многих лет сталкивалась с задержками и спорами о финансировании. Некоторые представители Пентагона предлагали отложить ее реализацию на срок до трех лет, ссылаясь на опасения по поводу технических возможностей и надежности цепочек поставок. Однако Конгресс настаивал на продолжении работ, выделив 750 миллионов долларов на проект F/A-XX в рамках масштабного закона о снижении налогов и бюджетных расходов, принятого в 2025 году, а также предусмотрев еще 1,4 миллиарда долларов на 2026 финансовый год.

Добавим

На фоне того, как Китай стремительно разворачивает передовые боевые самолеты, в частности те, которые Пекин классифицирует как технику шестого поколения, цена промедления чрезвычайно высока. По словам представителя властей США, задержка может оставить ВМС без современного истребителя, способного действовать с авианосцами в 2030-х годах и в последующий период, что потенциально подорвет способность флота проецировать силу в условиях противодействия противника.

Представитель Пентагона заявил: "Мы продолжаем работу по заключению контракта на создание F/A-XX в ближайшем будущем. В настоящее время дополнительной информации нет".

Этот палубный истребитель станет ключевым элементом системы "Воздушное господство нового поколения" (Next Generation Air Dominance) ВМС США и должен будет заменить устаревающий парк самолетов F/A-18E/F Super Hornet, находящихся в эксплуатации с 1990-х годов.

Ожидается, что новый самолет будет обладать улучшенными характеристиками малозаметности, увеличенными дальностью и продолжительностью полета, а также возможностью интеграции с беспилотными боевыми летательными аппаратами и корабельными системами ПВО. Поступление первых серийных образцов на вооружение ожидается в 2030-х годах, при этом самолеты F/A-18, как предполагается, останутся в строю до 2040-х годов.