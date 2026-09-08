Єврокомісія погодила заявку України на €3,2 млрд для закупівлі ракет Patriot
Київ • УНН
У Міноборони України наголосили, що рішення Єврокомісії критично важливе для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду.
Європейська Комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot у межах Ukraine Support Loan. Йдеться про близько €3,2 млрд на посилення української ППО, передає УНН із посиланням на Міноборони.
У Міноборони наголосили, що рішення Єврокомісії критично важливе для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду.
Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема балістики
Міністр оборони України Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за цю підтримку та швидкий розгляд української заявки.
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом із генсеком НАТО Марком Рютте привітала рішення держав-членів зробити для України виняток, що дозволяє закуповувати критично важливі комплектуючі для систем ППО Patriot.
Черговий транш у розмірі 3,2 млрд. євро дозволить Україні ефективніше захищати своє небо від невиборчих атак з боку росії. Ці кошти доповнюють уже виділені 8,4 млрд євро в рамках кредиту на підтримку України, у тому числі на потреби протиповітряної оборони. Ми продовжимо тісно співпрацювати, підтримуючи Україну та зміцнюючи обороноздатність Європи
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