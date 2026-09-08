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Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Киев • УНН

 • 1084 просмотра

В Минобороны Украины подчеркнули, что решение Еврокомиссии критически важно для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду.

Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot

Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет примерно о €3,2 млрд на усиление украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что решение Еврокомиссии критически важно для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду.

Ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности от баллистических ракет 

- говорится в сообщении.

Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил Европейский союз за эту поддержку и быстрое рассмотрение украинской заявки.

Добавим

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с генсеком НАТО Марком Рютте приветствовала решение государств-членов сделать для Украины исключение, позволяющее закупать критически важные комплектующие для систем ПВО Patriot.

Очередной транш в размере 3,2 млрд евро позволит Украине эффективнее защищать свое небо от неизбирательных атак со стороны России. Эти средства дополняют уже выделенные 8,4 млрд евро в рамках кредита на поддержку Украины, в том числе на нужды противовоздушной обороны. Мы продолжим тесно сотрудничать, поддерживая Украину и укрепляя обороноспособность Европы 

- резюмировала фон дер Ляйен.

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Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Европейская комиссия
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MIM-104 Patriot
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина