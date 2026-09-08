Еврокомиссия согласовала заявку Украины на €3,2 млрд для закупки ракет Patriot
Киев • УНН
В Минобороны Украины подчеркнули, что решение Еврокомиссии критически важно для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду.
Европейская комиссия одобрила украинскую заявку на закупку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в рамках Ukraine Support Loan. Речь идет примерно о €3,2 млрд на усиление украинской ПВО, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что решение Еврокомиссии критически важно для подготовки противовоздушной обороны к осенне-зимнему периоду.
Ракеты для Patriot необходимы Украине для защиты людей и критической инфраструктуры от российского ракетного террора, в частности от баллистических ракет
Министр обороны Украины Евгений Хмара поблагодарил Европейский союз за эту поддержку и быстрое рассмотрение украинской заявки.
Добавим
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с генсеком НАТО Марком Рютте приветствовала решение государств-членов сделать для Украины исключение, позволяющее закупать критически важные комплектующие для систем ПВО Patriot.
Очередной транш в размере 3,2 млрд евро позволит Украине эффективнее защищать свое небо от неизбирательных атак со стороны России. Эти средства дополняют уже выделенные 8,4 млрд евро в рамках кредита на поддержку Украины, в том числе на нужды противовоздушной обороны. Мы продолжим тесно сотрудничать, поддерживая Украину и укрепляя обороноспособность Европы
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