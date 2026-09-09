Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие

российские войска в среду, 9 сентября, ударили «шахедом» по поезду Харьков — Изюм. В результате удара пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации, пишет УНН.

Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением «Харьков — Изюм». Возник пожар - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки предварительно пострадали 6 человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним

Во вторник, 8 сентября, российские оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр — Запорожье.

В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница