Россия атаковала «шахедом» поезд Харьков — Изюм, есть пострадавшие
Киев • УНН
Дрон РФ попал в заднюю часть поезда на станции возле села Искра. Вспыхнул пожар, пострадали шесть человек.
российские войска в среду, 9 сентября, ударили «шахедом» по поезду Харьков — Изюм. В результате удара пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации, пишет УНН.
Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с с. Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда сообщением «Харьков — Изюм». Возник пожар
В результате вражеской атаки предварительно пострадали 6 человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним
Во вторник, 8 сентября, российские оккупанты атаковали поезд сообщением Днепр — Запорожье.
В результате атаки рф на поезд Днепр - Запорожье погибла проводница08.09.26, 14:45 • 3258 просмотров