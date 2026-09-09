Стало известно, сколько военных и техники потеряла Россия за сутки

За минувшие сутки российские войска потеряли еще около 1480 военнослужащих, почти 1900 беспилотников и более 500 единиц автомобильной техники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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Общие потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 года достигли около 1 500 870 человек.

За сутки Силы обороны также уничтожили 6 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 1 РСЗО и 1 средство ПВО.

Кроме того, россияне потеряли 1879 БПЛА оперативно-тактического уровня, 33 крылатые ракеты, 13 наземных робототехнических комплексов, 530 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 единицы специальной техники.

С начала полномасштабного вторжения Россия также потеряла 12 338 танков, 25 290 боевых бронированных машин, 49 383 артиллерийские системы, 2105 РСЗО и 1613 средств ПВО.

В Генштабе отметили, что данные о потерях противника уточняются.

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