Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу
Київ • УНН
За добу російські війська втратили близько 1480 військових, 1879 дронів і 530 одиниць автотехніки. Дані уточнюються.
За минулу добу російські війська втратили ще близько 1480 військових, майже 1900 безпілотників та понад 500 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Загальні втрати особового складу російських військ від 24 лютого 2022 року сягнули близько 1 500 870 осіб.
За добу Сили оборони також знищили 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО.
Крім того, росіяни втратили 1879 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 33 крилаті ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 530 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.
Від початку повномасштабного вторгнення росія також втратила 12 338 танків, 25 290 бойових броньованих машин, 49 383 артилерійські системи, 2105 РСЗВ та 1613 засобів ППО.
У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.
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