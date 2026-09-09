Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу

$44.470.1051.680.11
ukenru
04:39 • 22234 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
04:31 • 24504 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
04:22 • 21682 перегляди
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою припинив роботу після російської атаки: є загиблі та постраждалі
04:05 • 14780 перегляди
Після російського удару у Дніпрі з-під завалів будинку врятували 3 людини, серед них підлітокVideo
03:49 • 14426 перегляди
Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
02:16 • 14561 перегляди
рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"
01:37 • 14619 перегляди
У новоросійську після нічної атаки горить мазутний термінал – OSINT-аналізPhoto
01:18 • 10422 перегляди
США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів
00:57 • 9264 перегляди
Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та вдарити санкціями по виробництву російських ракет
23:55 • 10323 перегляди
У Європі запускають виробництво українських ракето-дронів "Барс" із дальністю до 1000 км
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
61%
749мм
Популярнi новини
У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 358 вересня, 19:47 • 11959 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 21982 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 23852 перегляди
Найбільший у світі круїзний лайнер спустили на воду у Фінляндії8 вересня, 23:17 • 4008 перегляди
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя01:05 • 19642 перегляди
Публікації
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 30528 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 31679 перегляди
Меми, реклама і лікарська таємниця: як обвинувачений у медичній недбалості лікар Odrex використовує соцмережі для тискуPhoto8 вересня, 14:22 • 36679 перегляди
France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва ЯшинаPhoto8 вересня, 13:12 • 37692 перегляди
Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм
Ексклюзив
8 вересня, 12:04 • 38987 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Європа
Канада
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя01:05 • 19693 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 23905 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 22027 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 84786 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 80040 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Brent

Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

За добу російські війська втратили близько 1480 військових, 1879 дронів і 530 одиниць автотехніки. Дані уточнюються.

Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія за добу

За минулу добу російські війська втратили ще близько 1480 військових, майже 1900 безпілотників та понад 500 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні втрати особового складу російських військ від 24 лютого 2022 року сягнули близько 1 500 870 осіб.

За добу Сили оборони також знищили 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 1 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Крім того, росіяни втратили 1879 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 33 крилаті ракети, 13 наземних робототехнічних комплексів, 530 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

Від початку повномасштабного вторгнення росія також втратила 12 338 танків, 25 290 бойових броньованих машин, 49 383 артилерійські системи, 2105 РСЗВ та 1613 засобів ППО.

У Генштабі зазначили, що дані щодо втрат противника уточнюються.

рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"09.09.26, 05:16 • 14563 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні