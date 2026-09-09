$44.470.1051.680.11
ukenru
04:39 • 24179 просмотра
Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — ГенштабPhoto
04:31 • 26608 просмотра
В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой
04:22 • 22703 просмотра
Пункт пропуска на границе с Молдовой прекратил работу после российской атаки: есть погибшие и пострадавшие
04:05 • 15615 просмотра
После российского удара в Днепре из-под завалов дома спасли 3 человек, среди них подростокVideo
03:49 • 15173 просмотра
Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине
02:16 • 14965 просмотра
РПЦ повезла на фронт мощи Дмитрия Донского, чтобы "помочь одержать победу над супостатом"
01:37 • 14939 просмотра
В Новороссийске после ночной атаки горит мазутный терминал — OSINT-анализPhoto
01:18 • 10596 просмотра
США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров
00:57 • 9574 просмотра
Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и нанести санкционный удар по производству российских ракет
8 сентября, 23:55 • 10468 просмотра
В Европе запускают производство украинских ракето-дронов «Барс» с дальностью до 1000 км
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
2.1м/с
59%
750мм
Популярные новости
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 22901 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 24839 просмотра
Крупнейший в мире круизный лайнер спустили на воду в Финляндии8 сентября, 23:17 • 5502 просмотра
В Иране нашли настольную игру возрастом 4600 лет00:07 • 3614 просмотра
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни01:05 • 20587 просмотра
публикации
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат06:00 • 288 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 31373 просмотра
Комендантский час сократят и установят мобильные укрытия на железнодорожных станциях — что изменится для Киевской области с 10 сентября8 сентября, 16:16 • 32536 просмотра
Мемы, реклама и врачебная тайна: как обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex использует соцсети для давленияPhoto8 сентября, 14:22 • 37375 просмотра
France Football определил номинантов на звание лучшего клуба, приз Йохана Кройфа и награду Льва ЯшинаPhoto8 сентября, 13:12 • 38392 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Канада
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни01:05 • 20750 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 25068 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 23090 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 85206 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 80444 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Нефть марки Brent

В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой

Киев • УНН

 • 26611 просмотра

Глава МИД Германии заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой. Берлин может помочь Киеву установить их данные.

В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, а Берлин может помочь Киеву установить, кто из них находится в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По словам Вадефуля, немецкие власти располагают информацией о людях, которые официально проживают в стране, зарегистрированы или получают социальные выплаты.

В конце концов, мы знаем, кто здесь живёт, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован и имеет статус резидента

— сказал он.

В то же время глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину. По его словам, во время визита в прошлом месяце он заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей помощи в противостоянии России.

Берлин хочет больше заказов для немецких компаний

Вадефуль также заявил, что немецким налогоплательщикам необходимо объяснять расходы на поддержку Украины, поэтому оборонная промышленность Германии должна участвовать в закупках.

Сейчас мы не совсем довольны уровнем заказов, которые получаем в Германии

— отметил министр.

Его заявления прозвучали на фоне нового обострения отношений Берлина с Москвой после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в августе. Россия эти обвинения отрицает.

Германия передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера — Писториус08.09.26, 17:00 • 3336 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираНаши за границей
Мобилизация
Война в Украине
Reuters
Германия
Владимир Зеленский
Украина