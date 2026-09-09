В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой
Киев • УНН
Глава МИД Германии заявил, что украинские мужчины призывного возраста должны вернуться домой. Берлин может помочь Киеву установить их данные.
Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, а Берлин может помочь Киеву установить, кто из них находится в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает Reuters, пишет УНН.
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По словам Вадефуля, немецкие власти располагают информацией о людях, которые официально проживают в стране, зарегистрированы или получают социальные выплаты.
В конце концов, мы знаем, кто здесь живёт, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован и имеет статус резидента
В то же время глава МИД Германии подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Украину. По его словам, во время визита в прошлом месяце он заверил президента Владимира Зеленского в дальнейшей помощи в противостоянии России.
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Вадефуль также заявил, что немецким налогоплательщикам необходимо объяснять расходы на поддержку Украины, поэтому оборонная промышленность Германии должна участвовать в закупках.
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Его заявления прозвучали на фоне нового обострения отношений Берлина с Москвой после того, как Германия обвинила Россию в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпциг/Галле в августе. Россия эти обвинения отрицает.
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