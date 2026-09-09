В Германии заявили, что украинским мужчинам призывного возраста пора возвращаться домой

Украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину, а Берлин может помочь Киеву установить, кто из них находится в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам Вадефуля, немецкие власти располагают информацией о людях, которые официально проживают в стране, зарегистрированы или получают социальные выплаты.

В конце концов, мы знаем, кто здесь живёт, кто, например, получает социальные выплаты или кто здесь зарегистрирован и имеет статус резидента