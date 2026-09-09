Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — Генштаб

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными. Это крупнейшие потери армии рф в одной войне со времен Второй мировой войны, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

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По данным Генштаба, эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых.

В частности, нынешние потери рф примерно в 100 раз превышают потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Кроме того, показатель в 1,5 млн примерно в 125 раз больше официально признанных Россией потерь во время Первой и Второй чеченских войн.

В Генштабе подчеркнули, что показатель в 1,5 млн охватывает как убитых, так и раненых российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения.

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