Потери РФ в войне против Украины превысили её совокупные потери во всех войнах за последние 80 лет — Генштаб
Киев • УНН
Потери российских войск убитыми и ранеными превысили 1,5 млн человек, сообщил Генштаб ВСУ. Это крупнейшие потери РФ со времён Второй мировой войны.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,5 млн человек убитыми и ранеными. Это крупнейшие потери армии рф в одной войне со времен Второй мировой войны, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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По данным Генштаба, эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, вместе взятых.
В частности, нынешние потери рф примерно в 100 раз превышают потери СССР за 10 лет войны в Афганистане.
Кроме того, показатель в 1,5 млн примерно в 125 раз больше официально признанных Россией потерь во время Первой и Второй чеченских войн.
В Генштабе подчеркнули, что показатель в 1,5 млн охватывает как убитых, так и раненых российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения.
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