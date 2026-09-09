Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии по поводу замороженных активов рф - Reuters

Общий суд Европейского союза отклонил иск Венгрии против решения ЕС об использовании чрезвычайных доходов от замороженных активов российского центрального банка на нужды Сил обороны Украины. Это решение было принято в среду, 9 сентября, сообщает Reuters, передает УНН.

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Общий суд ЕС - второй по значимости судебный орган блока - отметил, что не уполномочен рассматривать это дело. Венгрия пыталась оспорить решение Европейского союза направлять сверхдоходы от замороженных российских активов на военную поддержку Украины, однако суд отклонил этот иск.

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Это не первая попытка Венгрии оспорить механизм финансирования Украины за счет замороженных российских активов. Официальный Будапешт уже подавал в суд ЕС иск против решения Совета ЕС направить почти все поступления от налогообложения доходов от замороженных активов через Европейский фонд мира, который компенсирует странам-членам расходы на военную помощь Силам обороны Украины.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт выступает против ускоренного процесса вступления любой страны-кандидата в Европейский союз. Соответственно, речь идет и об Украине.

В то же время власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром осудили агрессию россии и поддержали суверенитет Украины.