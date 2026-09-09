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В Иране нашли настольную игру возрастом 4600 лет

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В древнем Шахр-е-Сохте археологи обнаружили настольную игру и костяной гребень. Находки помогут исследовать быт и культуру бронзового века.

В Иране нашли настольную игру возрастом 4600 лет

Археологи во время раскопок древнего города Шахр-и-Сохта на юго-востоке Ирана обнаружили настольную игру возрастом около 4600 лет и гравированный костяной гребень. Находки могут раскрыть новые подробности повседневной жизни людей бронзового века, сообщает Greek Reporter, пишет УНН.

Детали

Шахр-и-Сохта, также известный как «Сожжённый город», был одним из древних поселений региона. По словам археолога Рухоллы Ширази из Университета Систана и Белуджистана, новые артефакты помогут исследовать культуру и социальные отношения его жителей.

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Во время раскопок также нашли яичную скорлупу, фрагменты текстиля и кожи, останки животных, орудия труда, фигурки животных, следы обработки камня и очаги.

Археологи продолжат исследования

В северо-восточной части памятника учёные обнаружили 2 фазы застройки. Находки свидетельствуют, что жители занимались домашним хозяйством и ремеслами непосредственно в этом районе.

В дальнейшем археологи планируют провести радиоуглеродное датирование, анализ ДНК и исследовать найденные человеческие останки.

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Степан Гафтко

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