Президент Сербії Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори
Київ • УНН
Президент Сербії призначив парламентські вибори на 25 жовтня після тривалих протестів і політичної напруженості. Чергове голосування планували на грудень 2027 року.
Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня. Про це повідомляє N1, пише УНН.
Деталі
У середу сербський президент підписав два укази – про розпуск Народної скупщини та про проведення дострокових виборів 25 жовтня.
Вучич обґрунтував свій крок напруженістю в суспільстві та політичними розбіжностями, додавши, що відтермінування виборів поставить під загрозу збереження демократії в Сербії, а також проведення міжнародної виставки EXPO-2027, яка відбудеться в Белграді.
Доповнення
Чергові парламентські вибори в Сербії мали відбутися лише у грудні 2027 року. Проте, після майже двох років студентських протестів Вучич заявив про намір провести дострокове голосування.
Вучич, який очолює країну на посаді президента чи прем'єр-міністра вже 12 років, зіткнувся з антикорупційними демонстраціями, спровокованими обвалом бетонного козирка на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад на півночі країни у листопаді 2024 року, внаслідок чого загинули 16 людей.
Опозиція та учасники протестів звинувачують Вучича та його соратників у насильстві щодо політичних опонентів, корупції, зв'язках з організованою злочинністю та придушення свободи ЗМІ; сам Вучич та його прихильники ці звинувачення відкидають.
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