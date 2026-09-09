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Президент Сербії Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент Сербії призначив парламентські вибори на 25 жовтня після тривалих протестів і політичної напруженості. Чергове голосування планували на грудень 2027 року.

Президент Сербії Вучич розпустив парламент і призначив дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич розпустив парламент та призначив дострокові вибори до Народної скупщини на 25 жовтня. Про це повідомляє N1, пише УНН.

Деталі

У середу сербський президент підписав два укази – про розпуск Народної скупщини та про проведення дострокових виборів 25 жовтня.

Вучич обґрунтував свій крок напруженістю в суспільстві та політичними розбіжностями, додавши, що відтермінування виборів поставить під загрозу збереження демократії в Сербії, а також проведення міжнародної виставки EXPO-2027, яка відбудеться в Белграді.

Доповнення

Чергові парламентські вибори в Сербії мали відбутися лише у грудні 2027 року. Проте, після майже двох років студентських протестів Вучич заявив про намір провести дострокове голосування.

Вучич, який очолює країну на посаді президента чи прем'єр-міністра вже 12 років, зіткнувся з антикорупційними демонстраціями, спровокованими обвалом бетонного козирка на залізничному вокзалі у місті Нові-Сад на півночі країни у листопаді 2024 року, внаслідок чого загинули 16 людей.

Опозиція та учасники протестів звинувачують Вучича та його соратників у насильстві щодо політичних опонентів, корупції, зв'язках з організованою злочинністю та придушення свободи ЗМІ; сам Вучич та його прихильники ці звинувачення відкидають.

Правлячі популісти Сербії пропонують президенту Вучичу перейти на посаду прем'єра після виборів05.09.26, 15:43 • 8000 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Александар Вучич
Белград
Сербія