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Президент Сербии Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Президент Сербии назначил парламентские выборы на 25 октября после продолжительных протестов и политической напряжённости. Очередное голосование планировали на декабрь 2027 года.

Президент Сербии Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября. Об этом сообщает N1, пишет УНН.

Детали

В среду сербский президент подписал два указа — о роспуске Народной скупщины и о проведении досрочных выборов 25 октября.

Вучич обосновал свой шаг напряжённостью в обществе и политическими разногласиями, добавив, что отсрочка выборов поставит под угрозу сохранение демократии в Сербии, а также проведение международной выставки EXPO-2027, которая состоится в Белграде.

Дополнение

Очередные парламентские выборы в Сербии должны были состояться лишь в декабре 2027 года. Однако после почти двух лет студенческих протестов Вучич заявил о намерении провести досрочное голосование.

Вучич, который руководит страной на посту президента или премьер-министра уже 12 лет, столкнулся с антикоррупционными демонстрациями, спровоцированными обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад на севере страны в ноябре 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

Оппозиция и участники протестов обвиняют Вучича и его соратников в насилии в отношении политических оппонентов, коррупции, связях с организованной преступностью и подавлении свободы СМИ; сам Вучич и его сторонники эти обвинения отвергают.

Правящие популисты Сербии предлагают президенту Вучичу перейти на должность премьер-министра после выборов05.09.26, 15:43 • 8015 просмотров

Ольга Розгон

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