Вучич заявил, что уйдет в отставку до конца сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил на пресс-конференции, что уйдет в отставку до конца сентября, чтобы иметь возможность принять участие в предвыборной кампании перед выборами 25 октября. Об этом сообщает N1, пишет УНН.

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Отвечая на вопросы журналистов, Вучич отметил, что оставит свой пост после возвращения из Соединенных Штатов.

"Я уйду в отставку сразу после возвращения из Нью-Йорка. Это будет 25 или 26 сентября, и точка", — сказал он.

Вучич заявил, что пресс-конференция, созванная для объявления о повышении государственных зарплат и пенсий, не является частью избирательной кампании. "Здесь нет никаких обещаний, это то, что произойдет завтра. Я уже говорил об этом ранее", — сказал он.

Вучич пообещал повысить пенсии и зарплаты госслужащих с 1 декабря, а также осуществить единовременные выплаты пенсионерам и всем совершеннолетним гражданам.

Напомним

9 сентября президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября.

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