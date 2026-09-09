Не прапор і не паркомісця для українців - у Польщі спалахнули суперечки через синьо-жовті прямокутники на асфальті

Зона «Kiss and Ride» у Плоцьку. Фото: Каміл Коваленко

Синьо-жовті прямокутники, які нагадують прапор України, з’явилися у Польщі на узбіччях доріг біля деяких навчальних закладів та в інших громадських місцях. У соціальних мережах почались ширитись плітки, що це спеціальні місця для паркування автомобілів українців. Видання Іnpoland роз'яснило, що насправді означає цей знак дорожньої розмітки і чому він аж ніяк не пов’язаний з українцями, передає УНН.

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У Плоцьку біля одного з місцевих закладів днями на узбіччі дороги з’явився синьо-жовтий прямокутник, який своїм виглядом нагадує прапор України. У соціальній мережі Х місцевий громадський та політичний діяч Каміл Коваленко пожартував, що це "…спеціальні паркувальні місця для українців, і згодом їх стане ще більше".

Поява таких самих знаків дорожньої розмітки біля школи в Рашині Мазовецького воєводства теж викликала хвилю обурення в інтернеті. Окремі поляки інтерпретували це як жест солідарності або паркувальні місця виключно для українців. Муніципалітет Рашина відповів, що це стандартна дорожня розмітка, призначена для підвищення безпеки дітей.

Що таке зона Kiss and Ride?

Синьо-жовтий прямокутник на дорогах біля навчальних закладів у Польщі є звичайним знаком дорожньої розмітки. У Польщі його називають штрефою (зоною) Кiss&Ride, що в перекладі означає "Поцілуйся та їдь". Така дорожня розмітка призначена для короткочасних зупинок біля шкіл, вокзалів, метро та інших закладів.

Зона "Kiss and Ride" (K+R) дозволяє водієві швидко та безпечно висадити або забрати пасажирів і одразу поїхати далі, не створюючи заторів і не блокуючи рух інших машин. Для навчальних закладів вона зручна тим, що дозволяє висадити дітей біля школи чи садочку з автомобіля і поїхати далі, не створюючи заторів на дорогах з пожвавленим рухом та не заважаючи іншим водіям.

Зону "Kiss and Ride" не варто плутати з місцем для паркування автомобіля. Вони призначені для швидкої ротації автомобілів, і стоянка у таких місцях не повинна перевищувати час від 1 до 3 чи 5 хвилин. Скільки можна стояти на такому спеціально відведеному місці, має бути вказано на супутній табличці, що розміщується поряд з нанесеними на асфальті позначками. Залишення автомобіля у зоні K+R протягом тривалого часу чи відсутність водія в машині загрожує штрафом від муніципальної варти (Straż Miejska) чи місцевої поліції.

Біля зони K+R також має бути встановлений знак "Zakaz postoju" — "Заборона стоянки" (B-35) з додатковою табличкою "K+R" та визначенням часу: наприклад, Postój do 2 min або Postój do 5 min. На асфальті в таких місцях можуть просто нанести напис "K+R" або позначити місце кольоровою піктограмою для привернення уваги.

Нещодавно такі зони "Поцілуйся та їдь" нанесли біля школи на вулиці Європейської Унії у Рашині. Вони працюють тут з 7:00 до 9:00 з понеділка по п’ятницю. Відповідні таблички ще не встановили, адже роботи з облаштування місць зон поки не завершені.

"Ці місця призначені для коротких зупинок для безпечної висадки або посадки дітей та покращення транспортного потоку в безпосередній близькості від школи, скорочення триваліших зупинок у години пік та підвищення безпеки учнів", — пояснює муніципалітет Рашина.

А що в інших містах Польщі?

Синьо-жовту піктограму для позначення короткочасних зупинок транспорту "Kiss and Ride" наносять у багатьох містах Польщі. Такі позначки на узбіччях доріг можна побачити у Варшаві, Гдині, Жешуві тощо.

Жовтий колір підкреслює короткочасний, тимчасовий характер зупинки, а синій — певну зону, що робить її помітною та легко впізнаваною водіями.

"Kiss & Ride" — це просте рішення: ми під’їжджаємо, безпечно висаджуємо пасажира та звільняємо місце для наступного автомобіля", — пояснює зручність використання таких зон муніципалітет Рашина.

У Гдині по вулиці 3 Мая місця короткочасних зупинок "Kiss & Ride" біля Центру активності для людей похилого віку місцеве Управління доріг і зелених насаджень облаштувало ще у 2020 році. А взагалі вперше такі місця облаштовувати тут почали у 2019-2020 роках біля шкіл по вулицях Грабово, Капітанській та Вічлінській.

Згідно з Правилами дорожнього руху, знак "Поцілуй і їдь" — це B-35, що означає заборону паркування, і використовується досить широко, вказуючи максимальний час, протягом якого автомобіль можна залишити в певному місці.

"Знаки "Поцілуй і їдь" почали встановлювати у Гдині, щоб заохотити мешканців використовувати цю форму висадки-посадки пасажирів замість того, щоб їздити навколо в пошуках паркувального місця", — пояснював ще у 2020 році Марек Луцик , тодішній віцепрезидент Гдині з питань розвитку.

У Гданську сім зон "Поцілуй і їдь" з’явилися ще у травні 2016 року. Вони були встановлені на вулицях міста Управлінням громадського транспорту біля пересадочної станції Млоціни, залізничного вокзалу Віленський, станцій метро Кабати, Вілановська та Слодовєц.

Традиція облаштовувати на вулицях місця короткочасних зупинок "Kiss & Ride" прийшла до Польщі зі США, Нідерландів та Австралії. З українцями зона "Kiss & Ride" не має жодного зв’язку. Польща поважає і підтримує українців, але ми тут не каста привілейованих, як пишуть окремі поляки у соціальних мережах. Тож "К+R" — це всього-на-всього означення дорожньої розмітки, яке використовується для позначення зони короткочасної зупинки транспорту, а не місце зупинки автомобілів українців.

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