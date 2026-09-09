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До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 4386 перегляди

В Умані посилили безпеку, медичне забезпечення й реагування на час Рош га-Шана. До міста прибули понад 15 тисяч хасидів, очікують до 40 тисяч.

До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-Шана

В Умані формують посилену систему безпеки, медицини та оперативного реагування на період святкування Рош га-Шана. До міста вже прибуло понад 15 тис. хасидів, а загалом очікується до 40 тис. паломників, пише УНН

Деталі 

Як розповів очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у коментарі УНН, для Умані проведення Рош га-Шана вже багато років є подією міжнародного масштабу, тому ми маємо значний практичний досвід організації такого паломництва, проте кожного року підготовка коригується з урахуванням безпекової ситуації, досвіду попереднього року та прогнозованої кількості людей.

"Цьогоріч основний акцент робимо на посиленій міжвідомчій координації, безпеці, медичному забезпеченні, оперативному реагуванні на можливі надзвичайні ситуації. На ранок 9 вересня до Умані вже прибуло близько понад 15 тис. паломників. Найбільше – традиційно з Ізраїлю, далі – США і країни Європи. Основний потік традиційно очікуємо безпосередньо напередодні святкування. За прогнозом, може бути до 40 тис. паломників", - сказав Табурець. 

Він зазначив, що не розкриватиме точну кількість правоохоронців та інших Сил безпеки й оборони, які залучені до охорони громадського порядку, зазначивши, що з минулого тижня в Умані вже працюють також 17 поліцейських Ізраїлю.

"Тобто мова йде не про одну додаткову службу чи один захід. Фактично на період паломництва ми формуємо окрему посилену систему безпеки, медицини та оперативного реагування. Умань щороку стикається з дуже суттєвим короткостроковим навантаженням на міську інфраструктуру. Тому підготовка охоплює не лише безпеку, а й роботу комунальних служб, водопостачання та водовідведення, вивезення відходів, транспорт, медичне забезпечення та санітарний стан територій", - додав Табурець. 

Очільник ОВА нагадав, що з 4 вересня в районі паломництва діє особливий режим в’їзду, виїзду та пересування, що передбачає посилений контроль транспортних потоків, перевірочні заходи на в’їздах до відповідної території, обмеження руху на окремих ділянках та додаткові заходи для недопущення потрапляння до району святкування заборонених або потенційно небезпечних предметів.

"Наш підхід комплексний: максимальна превенція, постійний контроль ситуації та готовність швидко реагувати на будь-який сценарій, від побутового правопорушення до повітряної загрози чи надзвичайної ситуації", - резюмував очільник ОВА. 

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У ГУ Нацполіції у Черкаській області повідомили, що у місті зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, а також рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших.

"На в'їздах у район паломництва діє контрольно-пропускний режим: поліцейські перевіряють осіб і транспортні засоби. Вулиці міста патрулюють піші та автомобільні екіпажі поліції. Заходи безпеки посилені в умовах воєнного стану, а українські правоохоронці несуть службу спільно з ізраїльськими колегами до завершення святкувань", - йдеться у повідомленні поліції. 

У коментарі УНН у поліції повідомили, що грубих порушень за участі паломників не зафіксовано, зазначивши, що вони продовжують прибувати до Умані. 

Діє контрольно-пропускний режим, вулиці патрулюють піші та автоекіпажі - як в Умані посилили безпеку під час Рош га-Шана07.09.26, 21:32 • 4654 перегляди

Павло Башинський

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