рф виробляє більше ракет, ніж потребує війна в Україні - Пісторіус не виключає підготовку москви до майбутніх конфліктів

Обсяги виробництва озброєнь у росії значно перевищують необхідні для ведення війни в Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, виступаючи в бундестазі, і додав - це свідчить про підготовку до майбутніх конфліктів, передає УНН із посиланням на DW.

"У середньому лише 80 із 150 ракет малої та середньої дальності, які росія може виробляти щомісяця, вирушають в Україну", - повідомив Пісторіус.

Додамо

У квітні Пісторіус представив нову військову стратегію Німеччини, в якій рф названо головною загрозою. Глава оборонного відомства ФРН пообіцяв зробити бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи.

Нагадаємо

Американський оборонний стартап Covenant планує розпочати серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині на початку 2027 року, щоб задовольнити попит європейських країн, які прагнуть закупити далекобійне озброєння для протидії загрозі з боку росії, що зростає.