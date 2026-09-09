рф виробляє більше ракет, ніж потребує війна в Україні - Пісторіус не виключає підготовку москви до майбутніх конфліктів
Київ • УНН
росія щомісяця може виробляти 150 ракет малої та середньої дальності, але лише 80 спрямовує в Україну. Пісторіус вбачає підготовку до нових конфліктів.
Обсяги виробництва озброєнь у росії значно перевищують необхідні для ведення війни в Україні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, виступаючи в бундестазі, і додав - це свідчить про підготовку до майбутніх конфліктів, передає УНН із посиланням на DW.
"У середньому лише 80 із 150 ракет малої та середньої дальності, які росія може виробляти щомісяця, вирушають в Україну", - повідомив Пісторіус.
Додамо
У квітні Пісторіус представив нову військову стратегію Німеччини, в якій рф названо головною загрозою. Глава оборонного відомства ФРН пообіцяв зробити бундесвер найсильнішою конвенційною армією Європи.
Нагадаємо
Американський оборонний стартап Covenant планує розпочати серійне виробництво недорогих крилатих ракет у Німеччині на початку 2027 року, щоб задовольнити попит європейських країн, які прагнуть закупити далекобійне озброєння для протидії загрозі з боку росії, що зростає.