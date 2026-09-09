рф производит больше ракет, чем требуется для войны в Украине — Писториус не исключает подготовки москвы к будущим конфликтам

Объемы производства вооружений в россии значительно превышают необходимые для ведения войны в Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, выступая в бундестаге, и добавил — это свидетельствует о подготовке к будущим конфликтам, передает УНН со ссылкой на DW.

"В среднем лишь 80 из 150 ракет малой и средней дальности, которые Россия может производить ежемесячно, отправляются в Украину", — сообщил Писториус.

Добавим

В апреле Писториус представил новую военную стратегию Германии, в которой рф названа главной угрозой. Глава оборонного ведомства ФРГ пообещал сделать бундесвер сильнейшей конвенциональной армией Европы.

Напомним

Американский оборонный стартап Covenant планирует начать серийное производство недорогих крылатых ракет в Германии в начале 2027 года, чтобы удовлетворить спрос европейских стран, стремящихся закупить дальнобойное вооружение для противодействия растущей угрозе со стороны России.