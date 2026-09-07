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Діє контрольно-пропускний режим, вулиці патрулюють піші та автоекіпажі - як в Умані посилили безпеку під час Рош га-Шана

Київ • УНН

 • 328 перегляди

В Умані на в'їздах до району проживання паломників діють контрольно-пропускний режим і посилені патрулі під час паломництва хасидів. До охорони залучили українські та ізраїльські служби.

Діє контрольно-пропускний режим, вулиці патрулюють піші та автоекіпажі - як в Умані посилили безпеку під час Рош га-Шана

В Умані поліція працює у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку під час Рош га-Шана - на в’їздах до району проживання паломників діє контрольно-пропускний режим, вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич разом із начальником поліції Черкаської області Ярославом Меженним перевірив організацію роботи правоохоронців в Умані, де під час відзначення юдейського Нового року - Рош га-Шана -перебувають паломники-хасиди.

"Поліція продовжує забезпечувати публічний порядок і безпеку під час паломництва хасидів. Головне завдання - охорона публічного порядку, а також профілактика кримінальних та адміністративних правопорушень", - зазначив Олександр Фацевич.

В Умані працює зведений загін, до якого залучені оперативники, слідчі, патрульні поліцейські, представники поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологи та вибухотехніки. До забезпечення безпеки також долучені рятувальники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України та представники інших служб.

За словами Олександра Фацевича, взаємодія між усіма залученими силами налагоджена, а ситуація перебуває під постійним контролем правоохоронців.

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На в’їздах до району проживання паломників діє контрольно-пропускний режим. Поліцейські перевіряють громадян і транспортні засоби. Вулиці патрулюють піші та автомобільні екіпажі.

"Поліція працює у посиленому режимі. Організовано пункти перевірки зі сканерами багажу, стаціонарні пости, пункт візової підтримки та контрольно-пропускні групи. Також збільшено кількість слідчо-оперативних груп", - розповів начальник поліції Черкаської області Ярослав Меженний.

Як і минулі роки, до Умані також прибули представники поліції Ізраїлю, які допомагають українським колегам забезпечувати правопорядок під час святкування Рош га-Шана, повідомив представник поліції Ізраїлю в Україні та країнах СНД Пауль Тимківський.

Він подякував українським правоохоронцям за високий рівень підготовки та організації роботи й зазначив, що ізраїльські поліцейські залишатимуться в Умані до завершення святкування Рош га-Шана.

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Антоніна Туманова

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