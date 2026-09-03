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Шахед-136

До Умані прибули перші 2 тисячі хасидів на Рош га-Шана, очікують до 40 тисяч

Київ • УНН

 • 578 перегляди

До Умані вже прибули близько 2 тисяч паломників на Рош га-Шана. Загалом очікують близько 40 тисяч, а з 4 до 17 вересня діятиме особливий режим.

До Умані прибули перші 2 тисячі хасидів на Рош га-Шана, очікують до 40 тисяч

До Умані у Черкаській області почали прибувати паломники-хасиди для святкування Рош га-Шана. Уже прибуло 2 тисячі прочан, і ще очікується кілька десятків тисяч. Про це пише УНН з посиланням на дані Об'єднаної єврейської общини України від 3 вересня.

До 2 тисяч паломників вже прибуло в Умань напередодні Рош га-Шана 5787

- повідомили в ОЄОУ.

Відео: ОЄОУ

Скільки паломників очікується

За даними Об'єднаної єврейської общини України, цьогоріч в Умані очікується близько 40 тисяч прочан.

Це відповідає кількості, про яку громада повідомляла у 2025 році: торік, за даними ОЄОУ, загалом на святкування Рош га-Шана до Умані прибули понад 40 тисяч паломників, з яких понад 5 тисяч були жінки і діти.

Скільки триватиме Рош га-Шана

Свято Рош га-Шана розпочнеться ввечері 11 вересня та триватиме до вечора 13 вересня 2026 року. Значна кількість паломників традиційно прибуває до Умані заздалегідь.

Рош га-Шана – одне з найважливіших свят юдаїзму, що символізує початок нового року за єврейським календарем. 

Які дії української влади

У поліції заявляли, що Україна готується до масового прибуття паломників-хасидів на Рош га-Шана в Умані на Черкащині з 6 вересня і посилює заходи безпеки, а порушників попереджали про можливу заборону в'їзду.

Від 4 до 17 вересня через проведення Рош га-Шана в місті діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування. Як це було в попередні роки, повідомляв голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Умань готується до Рош га-Шана: влада синхронізувала завдання з безпеки18.08.26, 11:14 • 3311 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Черкаська область
Україна
Умань