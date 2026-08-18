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Умань готується до Рош га-Шана: влада синхронізувала завдання з безпеки

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Умань готується приймати паломників на Рош га-Шана, який триватиме 11-13 вересня. Влада синхронізувала завдання з безпеки, медицини та транспорту, враховуючи воєнний стан.

Умань готується до Рош га-Шана: влада синхронізувала завдання з безпеки
фото ілюстративне

У Черкаській області місто Умань готується до прийому паломників на Рош га-Шана 11-13 вересня, і влада вже синхронізувала завдання з безпеки, а також готується до роботи у посиленому режимі, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Деталі

"Умань готується приймати паломників на Рош га-Шана. Як і попередні роки, закликаємо вірян зважати на те, що в Україні війна, розв’язана росією", - вказав Табурець у соцмережах.

Цьогоріч Рош га-Шана триватиме 11–13 вересня.

"Наразі головне – практична готовність. Провів в ОВА засідання профільної комісії. Синхронізували ключові завдання: безпека, правопорядок, медицина, санітарні заходи, транспорт, робота контрольно-пропускних пунктів. Усі служби мають бути готові працювати в посиленому режимі", - наголосив голова ОВА.

З його слів, "перевіряємо інфраструктуру, відпрацьовуємо маршрути, визначаємо відповідальних. І, звісно, коригуємо рішення, відповідно до безпекової ситуації".

"В Умані працюватиме оперативний штаб. Безпека місцевих жителів і паломників – незмінно на першому місці", - підкреслив він.

МЗС України попередило прочан-хасидів про ризики під час паломництва до Умані29.07.26, 13:46 • 3333 перегляди

Юлія Шрамко

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