Умань готується до Рош га-Шана: влада синхронізувала завдання з безпеки
Київ • УНН
Умань готується приймати паломників на Рош га-Шана, який триватиме 11-13 вересня. Влада синхронізувала завдання з безпеки, медицини та транспорту, враховуючи воєнний стан.
У Черкаській області місто Умань готується до прийому паломників на Рош га-Шана 11-13 вересня, і влада вже синхронізувала завдання з безпеки, а також готується до роботи у посиленому режимі, повідомив у вівторок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.
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"Умань готується приймати паломників на Рош га-Шана. Як і попередні роки, закликаємо вірян зважати на те, що в Україні війна, розв’язана росією", - вказав Табурець у соцмережах.
Цьогоріч Рош га-Шана триватиме 11–13 вересня.
"Наразі головне – практична готовність. Провів в ОВА засідання профільної комісії. Синхронізували ключові завдання: безпека, правопорядок, медицина, санітарні заходи, транспорт, робота контрольно-пропускних пунктів. Усі служби мають бути готові працювати в посиленому режимі", - наголосив голова ОВА.
З його слів, "перевіряємо інфраструктуру, відпрацьовуємо маршрути, визначаємо відповідальних. І, звісно, коригуємо рішення, відповідно до безпекової ситуації".
"В Умані працюватиме оперативний штаб. Безпека місцевих жителів і паломників – незмінно на першому місці", - підкреслив він.
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