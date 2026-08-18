Умань готовится к Рош ха-Шана: власти синхронизировали задачи по безопасности

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В Черкасской области город Умань готовится к приёму паломников на Рош ха-Шана 11–13 сентября, и власти уже скоординировали задачи по безопасности, а также готовятся к работе в усиленном режиме, сообщил во вторник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

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"Умань готовится принимать паломников на Рош ха-Шана. Как и в предыдущие годы, призываем верующих учитывать, что в Украине идёт война, развязанная россией", — указал Табурец в социальных сетях.

В этом году Рош ха-Шана продлится 11–13 сентября.

"Сейчас главное — практическая готовность. Провёл в ОВА заседание профильной комиссии. Скоординировали ключевые задачи: безопасность, правопорядок, медицина, санитарные меры, транспорт, работа контрольно-пропускных пунктов. Все службы должны быть готовы работать в усиленном режиме", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, "проверяем инфраструктуру, отрабатываем маршруты, определяем ответственных. И, конечно, корректируем решения в соответствии с ситуацией с безопасностью".

"В Умани будет работать оперативный штаб. Безопасность местных жителей и паломников неизменно на первом месте", — подчеркнул он.

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