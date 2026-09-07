Действует контрольно-пропускной режим, улицы патрулируют пешие и автопатрули — как в Умани усилили безопасность во время Рош ха-Шана

В Умани полиция работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность во время Рош ха-Шана — на въездах в район проживания паломников действует контрольно-пропускной режим, улицы патрулируют пешие и автомобильные экипажи, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич вместе с начальником полиции Черкасской области Ярославом Меженным проверил организацию работы правоохранителей в Умани, где во время празднования иудейского Нового года — Рош ха-Шана — находятся паломники-хасиды.

"Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и безопасность во время паломничества хасидов. Главная задача — охрана общественного порядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений", — отметил Александр Фацевич.

В Умани работает сводный отряд, в который привлечены оперативники, следователи, патрульные полицейские, представители полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологи и взрывотехники. К обеспечению безопасности также привлечены спасатели ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители других служб.

По словам Александра Фацевича, взаимодействие между всеми привлеченными силами налажено, а ситуация находится под постоянным контролем правоохранителей.

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На въездах в район проживания паломников действует контрольно-пропускной режим. Полицейские проверяют граждан и транспортные средства. Улицы патрулируют пешие и автомобильные экипажи.

"Полиция работает в усиленном режиме. Организованы пункты проверки со сканерами багажа, стационарные посты, пункт визовой поддержки и контрольно-пропускные группы. Также увеличено количество следственно-оперативных групп", — рассказал начальник полиции Черкасской области Ярослав Меженный.

Как и в прошлые годы, в Умань также прибыли представители полиции Израиля, которые помогают украинским коллегам обеспечивать правопорядок во время празднования Рош ха-Шана, сообщил представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тимковский.

Он поблагодарил украинских правоохранителей за высокий уровень подготовки и организации работы и отметил, что израильские полицейские останутся в Умани до завершения празднования Рош ха-Шана.

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