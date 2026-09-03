Посольство США закликало американців відмовитися від паломництва до Умані на Рош га-Шана
Київ • УНН
Посольство США рекомендувало американцям відмовитися від паломництва до Умані через загрозу ударів і нестачу укриттів. Подорожі до України заборонені рекомендаціями Держдепу.
Посольство США в Україні рекомендувало американським громадянам не їхати до Умані на щорічне паломництво до могили рабина Нахмана під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє Посольство США в Україні, пише УНН.
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У диппредставництві наголосили, що рекомендація відповідає чинному попередженню Державного департаменту США щодо подорожей до України, яке залишається на найвищому, 4-му рівні – "Не подорожуйте".
Серед причин такого рішення американська сторона назвала загрозу російських повітряних ударів. У посольстві нагадали, що від початку повномасштабної війни росія атакувала цивільні будівлі та критичну інфраструктуру по всій Україні, зокрема в Умані.
В Умані може не вистачити укриттів для паломників
Окрему увагу посольство звернуло на інформацію місцевої влади про недостатню кількість укриттів для всіх паломників, яких очікують у місті. Також в Україні продовжують діяти воєнний стан, комендантська година та обмеження на пересування.
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Американців, які попри рекомендацію вирішать приїхати до Умані, закликали заздалегідь визначити розташування найближчого укриття та негайно прямувати туди під час повітряної тривоги. У місті також діятимуть обмеження, зокрема заборона на зброю та феєрверки.
Посольство окремо попередило чоловіків із подвійним громадянством США та України про можливі обмеження на виїзд з країни. У диппредставництві зазначили, що такі громадяни можуть підпадати під українські правила військового обліку та мобілізації.
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