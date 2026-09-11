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В Одесі зарізали жінку у під'їзді будинку

Київ • УНН

 • 636 перегляди

В Одесі в під’їзді багатоповерхівки виявили тіло 49-річної жінки. Поліція встановлює обставини смерті та правову кваліфікацію.

В Одесі зарізали жінку у під'їзді будинку

В Одесі виявили тіло 49-річної жінки у під'їзді багатоквартирного будинку, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, про тіло із ознаками насильницької смерті виявила одна з мешканок будинку.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіло 49-річної жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці наразі працюють на місці події та встановлюють повні її обставини.

Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

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Антоніна Туманова

Кримінал
Національна поліція України
Одеса