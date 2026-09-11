В Одесі зарізали жінку у під'їзді будинку

В Одесі виявили тіло 49-річної жінки у під'їзді багатоквартирного будинку, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Як повідомили правоохоронці, про тіло із ознаками насильницької смерті виявила одна з мешканок будинку.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіло 49-річної жінки з ножовими пораненнями. Правоохоронці наразі працюють на місці події та встановлюють повні її обставини.

Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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