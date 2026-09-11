В Одессе зарезали женщину в подъезде дома

В Одессе обнаружили тело 49-летней женщины в подъезде многоквартирного дома, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Как сообщили правоохранители, тело с признаками насильственной смерти обнаружила одна из жительниц дома.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. Правоохранители в настоящее время работают на месте происшествия и устанавливают все его обстоятельства.

Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня