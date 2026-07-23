На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
Киев • УНН
На станции в селе Малая Александровка обнаружили тело парня, который занимался зацепингом. Полиция начала расследование по факту несчастного случая.
На Киевском железнодорожном вокзале полицейские обнаружили тело 14-летнего подростка, который занимался экстремальным хобби. По факту происшествия начато досудебное расследование. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
"Сегодня в полицию поступило сообщение от машиниста поезда об обнаружении тела на платформе железнодорожной станции в селе Малая Александровка. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, сотрудники сектора криминалистического обеспечения, судебно-медицинский эксперт и другие профильные службы", – говорится в сообщении полиции
Предварительно правоохранители установили, что подросток ранее неоднократно занимался опасным хобби — зацепингом, а на его родителей были составлены административные материалы.
"Следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 1 ст. 115 УКУ с дополнительной пометкой "несчастный случай")", – говорится в сообщении.
Полиция Киевщины призывает родителей говорить с детьми об опасности зацепинга и важности соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.
"Подчеркивайте, что такие "развлечения" могут иметь трагические последствия и стоить жизни", – заявили в полиции.
Дополнительно
Зацепинг или трейнсерфинг – чрезвычайно опасный вид экстремального досуга, когда люди передвигаются на поездах, трамваях или метро снаружи, цепляясь за поручни, подножки, автосцепки или катаясь на крышах вагонов.
Напомним
В Соломенском районе трое подростков забрались на вагон поезда. Один парень погиб на месте, еще двое госпитализированы с тяжелыми ожогами от тока.