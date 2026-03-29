У Києві на даху потяга загинув підліток, ще двоє госпіталізовані з опіками

У неділю, 29 березня, троє підлітків залізли на дах потяга у Солом’янському районі Києва. Один із них загинув, а двоє інших потрапили до лікарні із численними опіками внаслідок ураження струмом. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві, пише УНН.

Зазначається, що о 17:23 рятувальники отримали повідомлення про те, що на даху потяга знаходяться ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом на вулиці Уманській.

По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні