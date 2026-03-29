У Києві на даху потяга загинув підліток, ще двоє госпіталізовані з опіками
Київ • УНН
У Солом’янському районі троє підлітків вилізли на вагон потяга. Один хлопець загинув на місці, ще двох госпіталізували з важкими опіками від струму.
У неділю, 29 березня, троє підлітків залізли на дах потяга у Солом’янському районі Києва. Один із них загинув, а двоє інших потрапили до лікарні із численними опіками внаслідок ураження струмом. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що о 17:23 рятувальники отримали повідомлення про те, що на даху потяга знаходяться ймовірно підлітки, які отримали ураження струмом на вулиці Уманській.
По прибуттю рятувальники виявили одного загиблого хлопця та ще двох, які отримали численні опіки. Їх госпіталізували до лікарні
Тіло загиблого рятувальники спустили з вагону та передали правоохоронцям для з'ясування обставин трагічного випадку.
