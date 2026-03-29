В Киеве на крыше поезда погиб подросток, еще двое госпитализированы с ожогами

Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Между напряжением и гармонией пройдет неделя с 30 марта по 5 апреля для всех знаков Зодиака
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
Индонезия ограничила доступ к соцсетям детям до 16 лет - Bloomberg29 марта, 08:17 • 10521 просмотра
В Украине из-за массовой атаки дронов РФ остановились поезда с пассажирамиPhotoVideo29 марта, 08:55 • 12401 просмотра
Иран уничтожил американский самолет E-3 Sentry AWACS на базе в Саудовской АравииPhoto29 марта, 10:35 • 11690 просмотра
Украина готова вести мирные переговоры где угодно, кроме россии и беларуси - Зеленский14:48 • 5758 просмотра
Март может стать рекордным по количеству уничтоженных россиян - Федоров15:35 • 7698 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto29 марта, 07:40 • 23499 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы29 марта, 07:21 • 29788 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 36833 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 50784 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 45053 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 18929 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 19265 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 20382 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 25169 просмотра
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям27 марта, 15:21 • 28789 просмотра
В Киеве на крыше поезда погиб подросток, еще двое госпитализированы с ожогами

Киев • УНН

 • 2948 просмотра

В Соломенском районе трое подростков залезли на вагон поезда. Один парень погиб на месте, еще двоих госпитализировали с тяжелыми ожогами от тока.

В воскресенье, 29 марта, трое подростков залезли на крышу поезда в Соломенском районе Киева. Один из них погиб, а двое других попали в больницу с многочисленными ожогами в результате поражения током. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет УНН.

Отмечается, что в 17:23 спасатели получили сообщение о том, что на крыше поезда находятся предположительно подростки, получившие поражение током на улице Уманской. 

По прибытии спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двоих, которые получили многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу

Тело погибшего спасатели спустили с вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.

В Киеве иностранец с гранатой Ф-1 угрожал прохожим на улице - его задержали26.03.26, 11:08 • 3872 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Дорожно-транспортное происшествие
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев