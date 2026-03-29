В Киеве на крыше поезда погиб подросток, еще двое госпитализированы с ожогами
Киев • УНН
В Соломенском районе трое подростков залезли на вагон поезда. Один парень погиб на месте, еще двоих госпитализировали с тяжелыми ожогами от тока.
В воскресенье, 29 марта, трое подростков залезли на крышу поезда в Соломенском районе Киева. Один из них погиб, а двое других попали в больницу с многочисленными ожогами в результате поражения током. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в 17:23 спасатели получили сообщение о том, что на крыше поезда находятся предположительно подростки, получившие поражение током на улице Уманской.
По прибытии спасатели обнаружили одного погибшего парня и еще двоих, которые получили многочисленные ожоги. Их госпитализировали в больницу
Тело погибшего спасатели спустили с вагона и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств трагического случая.
