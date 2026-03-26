В Киеве иностранец с гранатой Ф-1 угрожал прохожим на улице - его задержали

Фото: ГУНП Украины в Киеве

Столичные правоохранители задержали 47-летнего иностранца, который угрожал прохожим гранатой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

Детали

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов на улице Академика Ефремова. Как установили правоохранители, он приставал к прохожим, провоцируя конфликт - далее он достал гранату Ф-1.

Задержанному мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Напомним

