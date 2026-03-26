В Киеве иностранец с гранатой Ф-1 угрожал прохожим на улице - его задержали
Пьяный 47-летний мужчина провоцировал конфликты с людьми возле дома на Академика Ефремова. Полиция задержала злоумышленника, ему грозит до семи лет.
Столичные правоохранители задержали 47-летнего иностранца, который угрожал прохожим гранатой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домов на улице Академика Ефремова. Как установили правоохранители, он приставал к прохожим, провоцируя конфликт - далее он достал гранату Ф-1.
Задержанному мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.
В Белой Церкви в результате взрыва во время пожара мусорного бака травмировался 11-летний ребенок - инцидент произошел, когда несовершеннолетние пытались самостоятельно потушить огонь.