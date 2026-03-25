На Київщині через вибух у смітнику постраждала дитина
Київ • УНН
У Білій Церкві дитина отримала травми через вибух під час спроби загасити пожежу в смітнику. Постраждалого госпіталізували, на місці працює поліція.
У Білій Церкві внаслідок вибуху під час пожежі сміттєвого бака травмувалася 11-річна дитина — інцидент стався, коли неповнолітні намагалися самостійно загасити вогонь. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
25 березня о 15:02 до поліції від заявниці надійшло повідомлення про пожежу в смітнику по вулиці Сухоярській у місті Біла Церква
Правоохоронці попередньо встановили, що декілька неповнолітніх проводили дозвілля на вулиці. Діти помітили, як горить сміттєвий бак та один із них намагався загасити вогонь піском. Однак, стався вибух. Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована.
За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи, ювенальні та патрульні поліцейські, вибухотехніки поліції Київщини та підрозділи ДСНС.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Закликаємо батьків провести з дітьми роз’яснювальні бесіди щодо правил безпеки та пояснити небезпеку самостійного гасіння пожеж, а також заборону наближатися до місць загоряння
