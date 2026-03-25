На Київщині через вибух у смітнику постраждала дитина

18:28 • 7648 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Ексклюзив
16:27 • 17510 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 43695 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51391 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
25 березня, 10:45 • 44093 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
25 березня, 09:00 • 55741 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
Ексклюзив
24 березня, 18:26 • 72943 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 60336 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Ексклюзив
24 березня, 16:18 • 57170 перегляди
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46 • 55246 перегляди
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
58%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
25 березня, 13:06 • 51391 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Сергій Ребров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Львів
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Facebook
Instagram
YouTube

На Київщині через вибух у смітнику постраждала дитина

Київ • УНН

 • 2798 перегляди

У Білій Церкві дитина отримала травми через вибух під час спроби загасити пожежу в смітнику. Постраждалого госпіталізували, на місці працює поліція.

У Білій Церкві внаслідок вибуху під час пожежі сміттєвого бака травмувалася 11-річна дитина — інцидент стався, коли неповнолітні намагалися самостійно загасити вогонь. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

25 березня о 15:02 до поліції від заявниці надійшло повідомлення про пожежу в смітнику по вулиці Сухоярській у місті Біла Церква

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що декілька неповнолітніх проводили дозвілля на вулиці. Діти помітили, як горить сміттєвий бак та один із них намагався загасити вогонь піском. Однак, стався вибух. Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована.

За даним фактом відомості зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи, ювенальні та патрульні поліцейські, вибухотехніки поліції Київщини та підрозділи ДСНС.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Закликаємо батьків провести з дітьми роз’яснювальні бесіди щодо правил безпеки та пояснити небезпеку самостійного гасіння пожеж, а також заборону наближатися до місць загоряння

- додали правоохоронці.

Ольга Розгон

СуспільствоКиївська область
Київська область
Біла Церква