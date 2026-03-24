У Києві затримали іноземця за пограбування чоловіка біля ресторану в Печерському районі
Київ • УНН
На Печерську іноземець зірвав золотий ланцюжок з киянина та втік на авто. Поліція затримала 34-річного підозрюваного на АЗС за кілька годин після події.
У Києві правоохоронці затримали 34-річного іноземця, якого підозрюють у пограбуванні чоловіка біля ресторану в Печерському районі. Нападника розшукали за кілька годин після злочину. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
До Печерського управління поліції надійшло повідомлення про злочин від 35-річного місцевого мешканця. Чоловік розповів, що пізно ввечері поблизу одного з ресторанів невідомий зірвав з його шиї золотий ланцюжок із хрестиком, після чого сів в автомобіль та поїхав з місця події
Оперативники районного управління поліції спільно з патрульними поліцейськими та за допомоги аналітиків кримінального аналізу протягом декількох годин розшукали зловмисника на одній із місцевих АЗС.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України — ним виявився 34-річний іноземець, який тимчасово проживав у Києві. Автомобіль правоохоронці вилучили у ході слідчих дій.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
