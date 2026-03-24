В Киеве задержали иностранца за ограбление мужчины возле ресторана в Печерском районе
Киев • УНН
На Печерске иностранец сорвал золотую цепочку с киевлянина и скрылся на авто. Полиция задержала 34-летнего подозреваемого на АЗС через несколько часов после происшествия.
В Киеве правоохранители задержали 34-летнего иностранца, которого подозревают в ограблении мужчины возле ресторана в Печерском районе. Нападавшего разыскали через несколько часов после преступления. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
В Печерское управление полиции поступило сообщение о преступлении от 35-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что поздно вечером возле одного из ресторанов неизвестный сорвал с его шеи золотую цепочку с крестиком, после чего сел в автомобиль и уехал с места происшествия.
Оперативники районного управления полиции совместно с патрульными полицейскими и при помощи аналитиков криминального анализа в течение нескольких часов разыскали злоумышленника на одной из местных АЗС.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины — им оказался 34-летний иностранец, временно проживавший в Киеве. Автомобиль правоохранители изъяли в ходе следственных действий.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Киеве ужесточили приговор мужчине, нападавшему на детей в школьных туалетах19.03.26, 13:22 • 5090 просмотров