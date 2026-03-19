В Киеве ужесточили приговор мужчине, нападавшему на детей в школьных туалетах
Киев • УНН
Апелляционный суд назначил 10 лет тюрьмы мужчине за развратные действия и попытку изнасилования учеников младших классов. Злоумышленник нападал на детей в школах.
Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и назначил 10 лет лишения свободы 35-летнему мужчине за развратные действия и попытку изнасилования учеников младших классов в Подольском районе столицы. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Киевский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по резонансному делу о нападениях на детей в учебных заведениях. Прокуроры доказали, что злоумышленник в течение одного дня дважды проникал в школьные туалеты, выбирая жертвами учеников первого и второго классов
Первый инцидент произошел в одной из гимназий города, где мужчина зашел в туалет и обнажился перед 6-летним мальчиком. Эти действия были квалифицированы как развратные действия в отношении малолетнего лица.
В тот же день в другой школе злоумышленник зашел в кабинку, где находился 8-летний школьник, и совершил действия, которые следствие и апелляционная инстанция признали оконченным покушением на изнасилование ребенка.
Стоит отметить, что изначально суд первой инстанции проявил определенную мягкость, расценив оба эпизода лишь как развратные действия и назначив наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения.
Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры категорически не согласились с таким приговором и подали апелляционную жалобу, требуя более сурового наказания за более тяжкое преступление.
Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд согласился с доводами обвинения. Помимо 10-летнего срока за решеткой, осужденному запрещено в течение 3 лет занимать какие-либо должности или заниматься деятельностью, связанной с работой, воспитанием или организацией досуга детей.
В настоящее время преступник находится под стражей.
