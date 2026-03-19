Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 4658 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 23857 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 53452 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 40221 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 44983 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 57988 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36338 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 36230 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31296 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
В Киеве ужесточили приговор мужчине, нападавшему на детей в школьных туалетах

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Апелляционный суд назначил 10 лет тюрьмы мужчине за развратные действия и попытку изнасилования учеников младших классов. Злоумышленник нападал на детей в школах.

В Киеве ужесточили приговор мужчине, нападавшему на детей в школьных туалетах

Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и назначил 10 лет лишения свободы 35-летнему мужчине за развратные действия и попытку изнасилования учеников младших классов в Подольском районе столицы. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Киевский апелляционный суд пересмотрел решение суда первой инстанции по резонансному делу о нападениях на детей в учебных заведениях. Прокуроры доказали, что злоумышленник в течение одного дня дважды проникал в школьные туалеты, выбирая жертвами учеников первого и второго классов

- говорится в сообщении.

Первый инцидент произошел в одной из гимназий города, где мужчина зашел в туалет и обнажился перед 6-летним мальчиком. Эти действия были квалифицированы как развратные действия в отношении малолетнего лица.

В тот же день в другой школе злоумышленник зашел в кабинку, где находился 8-летний школьник, и совершил действия, которые следствие и апелляционная инстанция признали оконченным покушением на изнасилование ребенка.

Стоит отметить, что изначально суд первой инстанции проявил определенную мягкость, расценив оба эпизода лишь как развратные действия и назначив наказание в виде 6 лет и 6 месяцев заключения.

Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры категорически не согласились с таким приговором и подали апелляционную жалобу, требуя более сурового наказания за более тяжкое преступление.

Рассмотрев материалы дела, апелляционный суд согласился с доводами обвинения. Помимо 10-летнего срока за решеткой, осужденному запрещено в течение 3 лет занимать какие-либо должности или заниматься деятельностью, связанной с работой, воспитанием или организацией досуга детей.

В настоящее время преступник находится под стражей.

