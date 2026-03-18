Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Систематически пытал пленных - Украина идентифицировала надзирателя российской колонии

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Инспектору российской колонии заочно объявлено подозрение за систематическое избиение украинских пленных. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранительные органы Украины идентифицировали сотрудника российского исправительного учреждения, причастного к жестокому обращению с украинскими военнопленными - ему заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Детали

Следствие установило, что в период с 2022 по 2023 годы инспектор исправительной колонии №1 по Тульской области осуществлял систематическое насилие в отношении украинских военных в плену. Он делал это сам, а также с коллегами по службе.

Преступник регулярно избивал потерпевших резиновой дубинкой ПР-73М по ногам, рукам, голове и другим частям тела. Также он периодически применял к потерпевшим психологическое давление и угрозы насилия с физической расправой.

Действия злоумышленника являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности, положений Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949 года. Военнопленные имеют право на гуманное обращение, а любое насилие или унижение квалифицируется как военное преступление.

Фигуранту заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными, нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российских судей за приговоры военнопленным. Речь идет о 41 человеке.

Евгений Устименко

