Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
12:33 • 24 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 4108 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 13785 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 25870 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 44098 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 79920 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 51041 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57074 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55298 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78252 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЦПД: рпц канонізує загиблих окупантів для виправдання війни проти України10 березня, 03:02 • 7992 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 12517 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 27648 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 18624 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 12919 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 13785 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 25870 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 66645 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 69936 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 78252 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 2674 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 22525 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 30143 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 29952 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 30895 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній

Київ • УНН

 • 630 перегляди

До списку увійшов 41 суддя за вироки військовополоненим та 11 компаній рф. Серед підсанкційних об'єктів розробники дронів та будівельники Кримського мосту.

Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній

Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених, відповідні укази про введення в дію рішення РНБО підписав Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на ОП.

Деталі

"Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовження санкцій, у яких спливає термін дії, проти російських компаній", - ідеться у повідомленні.

До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 – громадяни росії, ще троє – колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують російську агресію проти України

- повідомили в Офісі Президента.

Зокрема, як вказано, "під санкціями російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм". "Також Україна застосувала санкції до колишніх українців, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, що захищали Україну в складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед підсанкційних суддів і ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання", - сказано у повідомленні.

"Санкції проти так званих "суддів", які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Глава держави, як повідомляється, також підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані, що вкотре демонструє важливість застосування санкцій, вказали в ОП.

"До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту", - ідеться у повідомленні.

Усю відповідну інформацію Україна, як повідомили в ОП, передасть партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.

Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній28.02.26, 10:13 • 6987 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Крим
Володимир Зеленський
Україна
Кримський міст
Донецьк