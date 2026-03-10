Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим та проти компаній
Київ • УНН
До списку увійшов 41 суддя за вироки військовополоненим та 11 компаній рф. Серед підсанкційних об'єктів розробники дронів та будівельники Кримського мосту.
Україна застосувала санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених, відповідні укази про введення в дію рішення РНБО підписав Президент Володимир Зеленський, пише УНН з посиланням на ОП.
Деталі
"Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовження санкцій, у яких спливає термін дії, проти російських компаній", - ідеться у повідомленні.
До санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 – громадяни росії, ще троє – колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують російську агресію проти України
Зокрема, як вказано, "під санкціями російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм". "Також Україна застосувала санкції до колишніх українців, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, що захищали Україну в складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед підсанкційних суддів і ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання", - сказано у повідомленні.
"Санкції проти так званих "суддів", які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій", – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Глава держави, як повідомляється, також підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані, що вкотре демонструє важливість застосування санкцій, вказали в ОП.
"До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту", - ідеться у повідомленні.
Усю відповідну інформацію Україна, як повідомили в ОП, передасть партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.
Україна запровадила санкції проти 10 російських транспортно-логістичних компаній28.02.26, 10:13 • 6987 переглядiв