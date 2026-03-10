Зеленский ввел санкции против российских судей за приговоры военнопленным и против компаний

Украина применила санкции против российских судей, незаконно осуждавших военнопленных, соответствующие указы о введении в действие решения СНБО подписал Президент Владимир Зеленский, пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских судей, а также продлении санкций, у которых истекает срок действия, против российских компаний", - говорится в сообщении.

В санкционный пакет вошел 41 судья, из которых 38 – граждане России, еще трое – коллаборанты. Они выносили незаконные приговоры о заключении военнопленных, поддерживают и оправдывают российскую агрессию против Украины - сообщили в Офисе Президента.

В частности, как указано, "под санкциями российский судья, который за неделю вынес приговоры девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме". "Также Украина применила санкции к бывшим украинцам, которые во временно оккупированном Донецке приговорили к смертной казни добровольцев: двух британцев и одного марокканца, защищавших Украину в составе ВСУ и попавших в российский плен. Среди подсанкционных судей и те, кто принимал незаконные решения в отношении общественных деятелей, активистов и журналистов за их политические и религиозные убеждения", - сказано в сообщении.

"Санкции против так называемых "судей", которые штампуют политически мотивированные приговоры нашим гражданам, воинам, – это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборантами и превратили суд в инструмент репрессий", – отметил советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Глава государства, как сообщается, также подписал указ, которым продлил действие санкций, у которых истекает срок действия, против 11 российских компаний. Первые санкции в отношении них были введены в 2021 и 2023 годах. За это время три компании из того списка были полностью ликвидированы, что в очередной раз демонстрирует важность применения санкций, указали в ОП.

"В этот пакет вошли: предприятие, которое занимается ремонтом и обслуживанием авиационной техники, в частности вертолетов типов Ка и Ми; компания, которая специализируется на разработке и изготовлении дронов, а также компании, незаконно работающие на временно оккупированном полуострове Крым и причастные к строительству Крымского моста", - говорится в сообщении.

Всю соответствующую информацию Украина, как сообщили в ОП, передаст партнерам для дальнейшей синхронизации в их юрисдикциях.

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний