Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные территории. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

В список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении, чем, по сути, осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в списке оказались предприятия, которые работают на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Кроме того, под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

Среди тех, кто оказался под санкциями - т.н. "почтовые операторы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал", федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма", действующее на территории оккупированного украинского полуострова.

Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за границы. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров - заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-нардепа, предателя Олега Царёва.