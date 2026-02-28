Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний

$43.210.00
07:12 • 3380 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 14739 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 29157 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 32866 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 42191 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 41131 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 41278 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 56142 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 47086 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40494 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
Орбан использует энергетический спор с Украиной как инструмент пиара перед парламентскими выборами27 февраля, 22:38 • 6902 просмотра
В Беларуси двух журналистов приговорили к длительным срокам заключения по обвинению в госизмене27 февраля, 22:58 • 6562 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотников27 февраля, 23:40 • 6914 просмотра
США начали процесс конфискации танкера Skipper и почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти28 февраля, 00:55 • 9676 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto05:06 • 4756 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 14668 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 19957 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 19789 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 24414 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 26068 просмотра
Дональд Трамп
Илон Маск
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 11220 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 11918 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 12578 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 26159 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53978 просмотра
Техника
Социальная сеть
Бронетранспортер M113
Фильм
Сериал

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина наложила санкции на 10 российских транспортно-логистических предприятий, поддерживающих российскую армию и действующих на оккупированных территориях. Эти компании также вовлечены в параллельный импорт товаров двойного назначения.

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических компаний

Украина ввела санкции против 10 российских транспортно-логистических предприятий, доставляющих грузы на временно оккупированные территории. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

В список попали частные российские компании, которые доставляют вещи российским оккупантам и в обратном направлении, чем, по сути, осуществляют логистическую поддержку российской армии.

Также в списке оказались предприятия, которые работают на временно оккупированных территориях, используя захваченную инфраструктуру "Укрпочты". Там не только выдают пенсии и другие выплаты, но и работают как паспортный стол, в котором незаконно паспортизируют людей и выдают повестки.

Кроме того, под санкциями и почтовые операторы, которые в обход санкций образовали каналы так называемого параллельного импорта товаров двойного назначения (электроника, дроны).

Среди тех, кто оказался под санкциями - т.н. "почтовые операторы" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", общество с ограниченной ответственностью "СДЭК-Глобал", федеральное государственное унитарное предприятие "Почта Крыма", действующее на территории оккупированного украинского полуострова.

Особая роль почтовых сервисов заключается в доставке микроэлектроники из-за границы. Ненормально, когда из Германии можно отправить по почте микрочип в Москву. Санкции направлены и на ограничение этих каналов поставок. Соответствующая информация уже у партнеров

- заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-нардепа, предателя Олега Царёва.

Евгений Устименко

