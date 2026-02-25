Міністерство юстиції подало позов про стягнення активів екснардепа Царьова

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів екснардепа Олега Царьова. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

Повідомляється, що Царьов був народним депутатом Верховної Ради України IV—VII скликання, членом фракції Партії регіонів, а також перебував на посаді "спікера парламенту" так званої "новоросії" - об’єднання так званих "донецької народної республіки" та "луганської народної республіки" – квазідержавних утворень, створених рф на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Також у відомстві нагадали, що щодо Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З 2014 року, Царьов займається публічною діяльністю, зокрема через засоби масової інформації, направленою на зміну меж території та державного кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення рф на територію України. Також, Відповідач брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов О.А. володіє опосередковано, через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо