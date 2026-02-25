Міністерство юстиції подало позов про стягнення активів екснардепа Царьова

$43.260.03
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
16:25 • 5446 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
13:55 • 15537 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 15262 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 15714 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Ексклюзив
12:01 • 25846 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 21699 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 25094 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 22413 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 19239 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
Публікації
Ексклюзиви
Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтами
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 15536 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 25844 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 48639 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 58537 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Йонас Гахр Сторе
Каорі Сакамото
Україна
Норвегія
Львів
Німеччина
Угорщина
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку
Техніка
Опалення
MIM-104 Patriot
NASAMS
Золото

Міністерство юстиції подало позов про стягнення активів екснардепа Царьова

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів Олега Царьова, екснардепа IV-VII скликань. Царьов звинувачується у посяганні на територіальну цілісність України та підтримці вторгнення рф.

Міністерство юстиції подало позов про стягнення активів екснардепа Царьова

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів екснардепа Олега Царьова. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН

24 лютого 2026 року Мін’юстом до Вищого антикорупційного суду подано позов до Царьова Олега Анатолійовича про застосування до нього санкції 

- йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що Царьов був народним депутатом Верховної Ради України IV—VII скликання, членом фракції Партії регіонів, а також перебував на посаді "спікера парламенту" так званої "новоросії" - об’єднання так званих "донецької народної республіки" та "луганської народної республіки" – квазідержавних утворень, створених рф на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

Також у відомстві нагадали, що щодо Царьова наявні два обвинувальні вироки, якими його визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 3 ст. 109 КК України, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З 2014 року, Царьов займається публічною діяльністю, зокрема через засоби масової інформації, направленою на зміну меж території та державного кордону України, поширенням публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а з 2022 – направленою на підтримку та виправдовування повномасштабного вторгнення рф на територію України. Також, Відповідач брав участь у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. До стягнення Мін’юстом заявлено активи, якими Царьов О.А. володіє опосередковано, через дружину Царьову Ларису Анатоліївну та сина Царьова Максима Олеговича, зокрема, 21 земельну ділянку, будівлі та споруди в Дніпропетровській області, корпоративні права тощо 

- додали у Мін'юсті. 

Нагадаємо 

Колишнього нардепа олега царьова підозрюють у фінансуванні військ національної гвардії рф.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Нерухомість
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Дніпропетровська область
Верховна Рада України
Україна