Министерство юстиции подало иск о взыскании активов экс-нардепа Царева

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-нардепа Олега Царёва. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.

Сообщается, что Царев был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, членом фракции Партии регионов, а также занимал должность "спикера парламента" так называемой "новороссии" - объединения так называемых "донецкой народной республики" и "луганской народной республики" – квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Также в ведомстве напомнили, что в отношении Царёва имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

С 2014 года Царев занимается публичной деятельностью, в частности через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространением публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 – направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Также Ответчик принимал участие в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царев О.А. владеет опосредованно, через жену Цареву Ларису Анатольевну и сына Царева Максима Олеговича, в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д.