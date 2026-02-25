$43.260.03
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 4376 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 14954 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
12:46 • 14922 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
12:28 • 15443 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
12:01 • 25540 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 21618 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 25034 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 08:12 • 22365 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
25 февраля, 06:19 • 19221 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
Министерство юстиции подало иск о взыскании активов экс-нардепа Царева

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Минюст подал в ВАКС иск о взыскании активов Олега Царева, экс-нардепа IV-VII созывов. Царев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержке вторжения рф.

Министерство юстиции подало иск о взыскании активов экс-нардепа Царева

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов экс-нардепа Олега Царёва. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН

24 февраля 2026 года Минюстом в Высший антикоррупционный суд подан иск к Цареву Олегу Анатольевичу о применении к нему санкции 

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что Царев был народным депутатом Верховной Рады Украины IV—VII созывов, членом фракции Партии регионов, а также занимал должность "спикера парламента" так называемой "новороссии" - объединения так называемых "донецкой народной республики" и "луганской народной республики" – квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Также в ведомстве напомнили, что в отношении Царёва имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

С 2014 года Царев занимается публичной деятельностью, в частности через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространением публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 – направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины. Также Ответчик принимал участие в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царев О.А. владеет опосредованно, через жену Цареву Ларису Анатольевну и сына Царева Максима Олеговича, в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д. 

- добавили в Минюсте. 

Напомним 

Бывшего нардепа Олега Царева подозревают в финансировании войск национальной гвардии рф.

Антонина Туманова

