Систематично катував полонених - Україна ідентифікувала наглядача російської колонії
Київ • УНН
Інспектору російської колонії заочно оголошено підозру за систематичне побиття українських полонених. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Правоохоронні органи України ідентифікували співробітника російської виправної установи, причетного до жорстокого поводження з українськими військовополоненими - йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.
Слідство встановило, що в період з 2022 по 2023 роки інспектор виправної колонії №1 по тульській області здійснював систематичне насильство щодо українських військових у полоні. Він робив це сам, а також з колегами по службі.
Злочинець регулярно бив потерпілих гумовим кийком ПР-73М по ногах, руках, голові та інших частинах тіла. Також він періодично застосовував до потерпілих психологічний тиск та погрози насильства з фізичною розправою.
Дії зловмисника є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року. Військовополонені мають право на гуманне поводження, а будь-яке насильство чи приниження кваліфікується як воєнний злочин.
Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим. Йдеться про 41 людину.