Систематично катував полонених - Україна ідентифікувала наглядача російської колонії

Правоохоронні органи України ідентифікували співробітника російської виправної установи, причетного до жорстокого поводження з українськими військовополоненими - йому заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора і Службу безпеки України.

Слідство встановило, що в період з 2022 по 2023 роки інспектор виправної колонії №1 по тульській області здійснював систематичне насильство щодо українських військових у полоні. Він робив це сам, а також з колегами по службі.

Злочинець регулярно бив потерпілих гумовим кийком ПР-73М по ногах, руках, голові та інших частинах тіла. Також він періодично застосовував до потерпілих психологічний тиск та погрози насильства з фізичною розправою.

Дії зловмисника є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року. Військовополонені мають право на гуманне поводження, а будь-яке насильство чи приниження кваліфікується як воєнний злочин.

Фігуранту заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими, порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських суддів за вироки військовополоненим. Йдеться про 41 людину.