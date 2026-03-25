На Киевщине из-за взрыва в мусорнике пострадал ребенок

В Белой Церкви в результате взрыва во время пожара мусорного бака травмировался 11-летний ребенок — инцидент произошел, когда несовершеннолетние пытались самостоятельно потушить огонь. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.

25 марта в 15:02 в полицию от заявительницы поступило сообщение о пожаре в мусорнике по улице Сухоярской в городе Белая Церковь - говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что несколько несовершеннолетних проводили досуг на улице. Дети заметили, как горит мусорный бак, и один из них пытался потушить огонь песком. Однако произошел взрыв. В результате 11-летний ребенок был травмирован и госпитализирован.

По данному факту сведения зарегистрированы в едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальные и патрульные полицейские, взрывотехники полиции Киевщины и подразделения ГСЧС.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Призываем родителей провести с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасности и объяснить опасность самостоятельного тушения пожаров, а также запрет приближаться к местам возгорания - добавили правоохранители.

