На Киевщине из-за взрыва в мусорнике пострадал ребенок
Киев • УНН
В Белой Церкви ребенок получил травмы из-за взрыва при попытке потушить пожар в мусорнике. Пострадавшего госпитализировали, на месте работает полиция.
В Белой Церкви в результате взрыва во время пожара мусорного бака травмировался 11-летний ребенок — инцидент произошел, когда несовершеннолетние пытались самостоятельно потушить огонь. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
25 марта в 15:02 в полицию от заявительницы поступило сообщение о пожаре в мусорнике по улице Сухоярской в городе Белая Церковь
Правоохранители предварительно установили, что несколько несовершеннолетних проводили досуг на улице. Дети заметили, как горит мусорный бак, и один из них пытался потушить огонь песком. Однако произошел взрыв. В результате 11-летний ребенок был травмирован и госпитализирован.
По данному факту сведения зарегистрированы в едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальные и патрульные полицейские, взрывотехники полиции Киевщины и подразделения ГСЧС.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Призываем родителей провести с детьми разъяснительные беседы по правилам безопасности и объяснить опасность самостоятельного тушения пожаров, а также запрет приближаться к местам возгорания
