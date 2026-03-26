У Києві іноземець з гранатою Ф-1 погрожував перехожим на вулиці - його затримали
Київ • УНН
П'яний 47-річний чоловік провокував конфлікти з людьми біля будинку на Академіка Єфремова. Поліція затримала зловмисника, йому загрожує до семи років.
Столичні правоохоронці затримали 47-річного іноземця, який погрожував перехожим гранатою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України в Києві.
Деталі
Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова. Як встановили правоохоронці, він чіплявся до перехожих, провокуючи конфлікт - далі він дістав гранату Ф-1.
Затриманому чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження з бойовими припасами. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.
Нагадаємо
