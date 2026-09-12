Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»

Кандидат на должность министра обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что риск ошибок при быстрых закупках вооружения неизбежен, однако он не должен становиться причиной отказа от поддержки Украины. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

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Единственная возможность не потерпеть неудачу — не покупать снаряды — заявил Херем, добавив, что отказ от помощи Украине показался бы ему "преступным".

По его словам, быстрые закупки и готовность брать на себя определённый риск иногда приводят к неудачным решениям, однако альтернативой этому фактически является бездействие.

Кажется, единственный способ никогда не ошибаться — это ничего не делать. На самом деле тогда мы в целом пошли бы по пути ещё более стремительного упадка — сказал Херем.

Эстония спешила помочь Украине

Херем подчеркнул, что Эстония пыталась действовать быстро и не отставать от других государств в поддержке Украины. По его словам, эстонское государство и Государственный центр оборонных инвестиций руководствовались стремлением как можно быстрее предоставить Украине необходимую помощь.

Заявление прозвучало на фоне отставки министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который объявил о решении покинуть должность после замечаний Государственного контроля к деятельности Сил обороны и Государственного центра оборонных инвестиций.

9 сентября премьер-министр Эстонии Кристьен Михал предложил Херему возглавить Министерство обороны. Херем согласился занять эту должность.

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