Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»

$44.5551.76
ukenru
13:28 • 1260 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
13:15 • 3676 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
13:04 • 5194 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12:18 • 11110 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
11:32 • 13860 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
10:47 • 14718 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
10:38 • 12268 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления и хранилища ударных дронов рф на оккупированных территориях
10:15 • 11641 просмотра
Украина стремится запустить первую систему Freyja до конца декабря — Зеленский
08:59 • 14946 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 13965 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.2м/с
90%
748мм
Популярные новости
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США12 сентября, 04:17 • 21943 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo12 сентября, 05:01 • 20959 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW12 сентября, 06:18 • 13414 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21412 просмотра
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22085 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 22088 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 55932 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 57880 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 78444 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 88093 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Запорожская область
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12:30 • 4226 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт10:44 • 8084 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 12541 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 21413 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 36979 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
BFM TV
Отопление
ATACMS
MIM-104 Patriot

Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Мартин Херем заявил, что риск ошибок при быстрых закупках не оправдывает прекращение помощи Украине. Он согласился возглавить Минобороны Эстонии.

Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»

Кандидат на должность министра обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что риск ошибок при быстрых закупках вооружения неизбежен, однако он не должен становиться причиной отказа от поддержки Украины. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Единственная возможность не потерпеть неудачу — не покупать снаряды

— заявил Херем, добавив, что отказ от помощи Украине показался бы ему "преступным".

По его словам, быстрые закупки и готовность брать на себя определённый риск иногда приводят к неудачным решениям, однако альтернативой этому фактически является бездействие.

Кажется, единственный способ никогда не ошибаться — это ничего не делать. На самом деле тогда мы в целом пошли бы по пути ещё более стремительного упадка

— сказал Херем.

Эстония спешила помочь Украине

Херем подчеркнул, что Эстония пыталась действовать быстро и не отставать от других государств в поддержке Украины. По его словам, эстонское государство и Государственный центр оборонных инвестиций руководствовались стремлением как можно быстрее предоставить Украине необходимую помощь.

Заявление прозвучало на фоне отставки министра обороны Эстонии Ханно Певкура, который объявил о решении покинуть должность после замечаний Государственного контроля к деятельности Сил обороны и Государственного центра оборонных инвестиций.

9 сентября премьер-министр Эстонии Кристьен Михал предложил Херему возглавить Министерство обороны. Херем согласился занять эту должность.

Не только Сикорский: министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прибыл в Киев11.09.26, 12:57 • 4050 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кристен Михаль
Ханно Певкур
Мартин Герем
Эстония
Украина