Выплаты по программе «єБали» задерживаются: в Минобороны назвали причины и заверили, что долги погасят

Министерство обороны Украины заявило, что программа еБалы продолжает действовать, а средства на ее финансирование предусмотрены до конца 2026 года. В ведомстве заверили, что все причитающиеся выплаты производителям за уже поставленную технику будут произведены, передает УНН.

Детали

"Отдельные технические задержки" в Минобороны объяснили, в частности, планами рефинансировать программу за счет кредитных средств Европейского Союза. По данным ведомства, это требует прохождения дополнительных процедур. Также предусмотрены плановые изменения в балльной системе программы - говорится в сообщении профильного министерства.

В Минобороны отметили, что конструктивно сотрудничают с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по вопросам реализации еБаллов.

Программа дает боевым подразделениям возможность самостоятельно выбирать необходимые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы и другую технику и получать ее непосредственно от производителей. После интеграции программы с Brave1 Market военные заказали более 750 тыс. единиц техники на общую сумму свыше 51,9 млрд грн. Почти 40 млрд грн из этого объема уже поставили.

В Минобороны также сообщили, что программой воспользовались более 400 подразделений, а средний срок поставки товаров, имеющихся на складе, составляет 7–10 дней. В ведомстве подчеркнули, что стабильное финансирование еБаллов и своевременная оплата поставок остаются одним из приоритетов, поскольку это непосредственно влияет на обеспечение боевых подразделений и устойчивость украинского оборонно-промышленного комплекса.

Почему вокруг государственной программы разгорелся скандал

Несколько дней назад народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки фактически заблокировал выплаты по системе еБалы. Об этом она написала в соцсети. По словам Безуглой, после внесения в июне изменений в государственный бюджет согласование комитета стало необходимым для использования 60% военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые получает Министерство обороны.

Депутат утверждала, что под эту процедуру подпало, в частности, финансирование системы еБалы, введенной во времена бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Она отметила, что комитет согласовывает не конкретные оборонные закупки или поставки, а само направление использования средств.

В результате производители уже поставили технику, но денег за нее не получают – заявила Безуглая.

Она также настаивала на том, что задолженность перед отдельными производителями составляет от 24 млн до сотен миллионов гривен. При этом, по ее словам, закон не устанавливает срока, в течение которого профильный комитет должен предоставить соответствующее согласование.

В то же время комитет Верховной Рады опроверг приведенные депутатом утверждения. В своем заявлении там подчеркнули, что не осуществляют и не согласовывают каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны. Вопросы финансирования, по позиции комитета, относятся к компетенции Минобороны.

В ответ Безуглая раскритиковала заявление комитета и призвала разблокировать выплаты.

Просто разблокируйте выплаты и потеряйтесь где-нибудь, контролеры – заявила народный депутат

Напомним

Ранее мы писали о том, что в Украине обновили систему еБаллов. Военные будут получать вознаграждения за работу снайперов и "малой ПВО".