Выплаты по программе «єБали» задерживаются: в Минобороны назвали причины и заверили, что долги погасят
Киев • УНН
Программа «єБали» действует, а финансирование предусмотрено до конца 2026 года. Минобороны объяснило задержки процедурами рефинансирования и пообещало выплаты производителям.
Министерство обороны Украины заявило, что программа еБалы продолжает действовать, а средства на ее финансирование предусмотрены до конца 2026 года. В ведомстве заверили, что все причитающиеся выплаты производителям за уже поставленную технику будут произведены, передает УНН.
Детали
"Отдельные технические задержки" в Минобороны объяснили, в частности, планами рефинансировать программу за счет кредитных средств Европейского Союза. По данным ведомства, это требует прохождения дополнительных процедур. Также предусмотрены плановые изменения в балльной системе программы
В Минобороны отметили, что конструктивно сотрудничают с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по вопросам реализации еБаллов.
Программа дает боевым подразделениям возможность самостоятельно выбирать необходимые дроны, средства радиоэлектронной борьбы, наземные роботизированные комплексы и другую технику и получать ее непосредственно от производителей. После интеграции программы с Brave1 Market военные заказали более 750 тыс. единиц техники на общую сумму свыше 51,9 млрд грн. Почти 40 млрд грн из этого объема уже поставили.
В Минобороны также сообщили, что программой воспользовались более 400 подразделений, а средний срок поставки товаров, имеющихся на складе, составляет 7–10 дней. В ведомстве подчеркнули, что стабильное финансирование еБаллов и своевременная оплата поставок остаются одним из приоритетов, поскольку это непосредственно влияет на обеспечение боевых подразделений и устойчивость украинского оборонно-промышленного комплекса.
Почему вокруг государственной программы разгорелся скандал
Несколько дней назад народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки фактически заблокировал выплаты по системе еБалы. Об этом она написала в соцсети. По словам Безуглой, после внесения в июне изменений в государственный бюджет согласование комитета стало необходимым для использования 60% военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которые получает Министерство обороны.
Депутат утверждала, что под эту процедуру подпало, в частности, финансирование системы еБалы, введенной во времена бывшего министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Она отметила, что комитет согласовывает не конкретные оборонные закупки или поставки, а само направление использования средств.
В результате производители уже поставили технику, но денег за нее не получают
Она также настаивала на том, что задолженность перед отдельными производителями составляет от 24 млн до сотен миллионов гривен. При этом, по ее словам, закон не устанавливает срока, в течение которого профильный комитет должен предоставить соответствующее согласование.
В то же время комитет Верховной Рады опроверг приведенные депутатом утверждения. В своем заявлении там подчеркнули, что не осуществляют и не согласовывают каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны. Вопросы финансирования, по позиции комитета, относятся к компетенции Минобороны.
В ответ Безуглая раскритиковала заявление комитета и призвала разблокировать выплаты.
Просто разблокируйте выплаты и потеряйтесь где-нибудь, контролеры
Напомним
Ранее мы писали о том, что в Украине обновили систему еБаллов. Военные будут получать вознаграждения за работу снайперов и "малой ПВО".