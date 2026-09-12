Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»

В Вашингтоне довольны последними переговорами в москве и Киеве по установлению мира в Украине. Об этом в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) "Мир через силу сейчас" заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он надеется на проведение в ближайшее время трехсторонней встречи. В то же время Кушнер пока не видит у сторон общего видения желаемого результата, при этом самым сложным остается вопрос территорий.

Я думаю, что это, очевидно, в определенной степени определяется тем, что происходит на поле боя, где ситуация в этом плане достаточно динамична. И именно здесь позиции сторон до сих пор расходятся - сказал посланник Трампа.

Он подчеркнул, что американская сторона пытается "максимально сосредоточить свои усилия на том, что действительно может продвинуть результат вперед", а не занимается "показной дипломатией".

"Если бы Украина … захотела отступить к этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Сейчас Украина не хочет этого делать. И, конечно, наша задача как посредников — выяснить, как мы можем найти креативное решение, которое не будет противоречить их желаниям и поможет им достичь своей цели, и при этом позволит нам убедить россию прекратить конфликт таким образом, чтобы, будем надеяться, обе стороны смогли двигаться вперед в рамках, которые сделают невозможным повторение подобного в будущем", — подытожил Кушнер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре.

Белый дом опроверг информацию о возможной замене Виткоффа и Кушнера на переговорах по Украине