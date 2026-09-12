$44.5551.76
ukenru
20:21 • 3164 просмотра
Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»
18:06 • 14085 просмотра
Реактивные БПЛА рф делают мобильные группы ПВО Украины малоэффективными - The Times
16:35 • 18833 просмотра
Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в боюVideo
12 сентября, 14:33 • 17105 просмотра
В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф
12 сентября, 13:28 • 23266 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
12 сентября, 13:15 • 22644 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
12 сентября, 13:04 • 15990 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12 сентября, 12:18 • 18850 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
12 сентября, 11:32 • 19307 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
12 сентября, 10:47 • 17814 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2м/с
91%
752мм
Популярные новости
В России установили рекордную выплату за вербовку иностранцев на войну против Украины12 сентября, 11:47 • 7058 просмотра
«Мусор, крики и переполненные урны»: украинцы массово жалуются на поведение хасидов в УманиVideo12 сентября, 12:08 • 12277 просмотра
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 16897 просмотра
ВСУ провели одну из самых успешных контрнаступательных операций года под Лиманом — OSINT-аналитик12 сентября, 12:45 • 10946 просмотра
Будущий глава Минобороны Эстонии назвал отказ от помощи Украине «преступным»12 сентября, 12:53 • 5306 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 34828 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 64815 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 65571 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 86313 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 94723 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Олег Кипер
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Луцк
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 16955 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт12 сентября, 10:44 • 18135 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 21989 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 30857 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 41815 просмотра
Актуальное
The Economist
Таймс
Шахед-136
Отопление
«Калибр» (семейство ракет)

Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»

Киев • УНН

 • 3168 просмотра

США довольны переговорами в Москве и Киеве и надеются на трёхстороннюю встречу. Самым сложным вопросом остаются территории.

Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»

В Вашингтоне довольны последними переговорами в москве и Киеве по установлению мира в Украине. Об этом в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии (YES 2026) "Мир через силу сейчас" заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер, сообщает УНН.

Детали

По его словам, он надеется на проведение в ближайшее время трехсторонней встречи. В то же время Кушнер пока не видит у сторон общего видения желаемого результата, при этом самым сложным остается вопрос территорий.

Я думаю, что это, очевидно, в определенной степени определяется тем, что происходит на поле боя, где ситуация в этом плане достаточно динамична. И именно здесь позиции сторон до сих пор расходятся

- сказал посланник Трампа.

Он подчеркнул, что американская сторона пытается "максимально сосредоточить свои усилия на том, что действительно может продвинуть результат вперед", а не занимается "показной дипломатией".

"Если бы Украина … захотела отступить к этой линии, то, очевидно, у нас уже есть остальная часть соглашения, разработанная и согласованная. Сейчас Украина не хочет этого делать. И, конечно, наша задача как посредников — выяснить, как мы можем найти креативное решение, которое не будет противоречить их желаниям и поможет им достичь своей цели, и при этом позволит нам убедить россию прекратить конфликт таким образом, чтобы, будем надеяться, обе стороны смогли двигаться вперед в рамках, которые сделают невозможным повторение подобного в будущем", — подытожил Кушнер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Майами и встретиться с владимиром путиным, если российский лидер примет участие в саммите G20 в декабре.

Белый дом опроверг информацию о возможной замене Виткоффа и Кушнера на переговорах по Украине10.09.26, 00:14 • 12291 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Владимир Зеленский
Украина
Киев